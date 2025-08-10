RUGBY. 2,02 mètres pour 107 kg : ce géant du Top 14 rebondit en France

Après plusieurs désillusions sur l’été, le FC Grenoble s’offre le deuxième ligne de l’USAP, Tristan Labouteley, pour chercher à monter en Top 14.

Ça y est, la quête d’un deuxième ligne est terminée à Grenoble. Depuis plusieurs mois, le club isérois cherche à décrocher un nouvel élément dans la cage, mais de multiples péripéties ont compliqué son affaire. En fin de compte, c’est l’une des forces vives de l’USAP, Tristan Labouteley, qui devrait passer des Pyrénées aux Alpes pour la saison 2025-2026.

Par ailleurs, selon une information publiée par le Midi Olympique, l’arrivée de Tristan Labouteley se fait sous forme de prêt. En fin de contrat avec l’USAP à l’été 2026, ce dernier devrait ensuite en profiter pour rempiler en Isère. En effet, le FC Grenoble lui aurait proposé de signer un contrat jusqu’en 2028, à l’issue de son prêt.

Grenoble se construit (pour le Top 14 ?)

Venu du Top 14, le deuxième ligne était l’un des hommes forts de l’USAP au moment de sa montée dans l’élite. Durant huit saisons, le colosse a porté le maillot de l’équipe catalane à 176 reprises. Avec un physique impressionnant (2,02 m pour 107 kg), le natif de Meurthe-et-Moselle retourne en Pro D2 pour essayer d’emmener le FC Grenoble jusqu’en première division.

Très utilisé de son arrivée en Catalogne, à l’été 2017, jusqu’à la saison 2022/2023, le temps de jeu de Tristan Labouteley avait diminué sur les deux derniers exercices. À l’arrivée de Franck Azéma sur le banc usapiste, d’autres joueurs lui ont été préférés dans la hiérarchie et l’ancien de l’UBB est passé des prés au banc. Depuis fin mars et une lourde défaite à Toulon (40-19), il n’a plus joué la moindre minute en Top 14.

Si le deuxième ligne est annoncé aussi tardivement en Isère, c’est parce que la recherche à ce poste a été particulièrement compliquée pour le FC Grenoble. Pour cause, l’équipe rouge et bleu a longtemps été sur le dossier de la jeune pépite galloise James Fender. Joueur des Ospreys, ce dernier avait trouvé un accord avec l’écurie de Pro D2 et devait signer dans les Alpes pour au moins deux saisons.

Cependant, le FCG a récemment eu la surprise d’apprendre que le géant gallois n’était finalement pas sur le marché. En effet, la franchise d’URC auquel il est lié jusqu’en 2026 aurait fait signe qu’elle n’avait aucune intention de laisser son joueur partir. Cet imprévu s’est manifesté alors qu'un accord avait été trouvé entre le deuxième ligne de 24 ans et le club français.

Par la suite, le vice-champion de Pro D2 et prétendant au Top 14 aurait contacté le Briviste Janse Roux. Si le deal aurait pu se faire, c’était sans compter sur l’intérêt inattendu du LOU Rugby pour le joueur. Le club rhodanien avait besoin de cet apport de poids pour pallier le départ de l’Argentin Tomás Lavanini, qui n’était plus dans les plans du staff lyonnais.

