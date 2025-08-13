TOP 14. De la continuité pour le retour dans l'élite : le XV type (probable) de Montauban en 2025-2026

De retour dans l'élite, Montauban compte se battre avec ses armes pour se maintenir, sans gros recrutement. Voici à quoi pourrait ressembler le XV type de l'USM.

Après un retour inatendu, et tout autant exceptionnel, en Top 14, l'US Montauban avait annoncé la couleur : pas de recrutement à tout-va ni de gros coups. Les Montalbanais le savent, ils n'étaient ni prédestinés pour monter, ni prêts pour. Alors, ils vont vivre leur expérience à fond, apprendre, avec le même groupe qui a terminé champion de Pro D2.

Objectif descente ? Non tout de même pas, car s'ils sont vus comme favoris à la 14e place, ils ont prévu de se battre vaillamment comme Vannes la saison passée. Avec un effectif stabilisé et sans grande folie (hormis une) sur le marché des transferts, voici à quoi pourrait ressembler le XV type (probable) de l'USM pour la saison 2025-2026.

Fifita seul gros recrutement

Il y a quelques semaines, à la reprise de l'entraînement, le coach de l'USM Sébastien Tillous-Borde déclarait au Midol que le recrutement était déjà fait "avant de finir la saison" et qu'ils s'étaient "préparés pour rester en Pro D2." Résultat, Montauban est en Top 14, et peu de choses ont bougé. Une politique assumée : "on est montés avec un groupe qui va défendre avec valeur notre maillot la saison prochaine." Donc si les noms des arrivées ne sont pas sexys, c'est pareil pour les départs, les cadres étant conservés. Voici les départs à Montauban :

Seul gros nom qui pose ses valises à Sapiac : Vaea Fifita, ancien All Blacks et désormais international tongien. Autre particularité, ce ne sont que des avants qui ont été recrutés. Volonté assumée encore d'avoir de la profondeur d'effectif dans le pack et d'être solide à chaque journée de championnat. Voici les arrivées à Montauban :

Nugzar Somkhishvili (pilier)

Valentin Simutoga (pilier, prêté par Lyon)

Vaea Fifita (2e & 3e ligne)

Nafi Ma'afu (3e ligne)

Un pack d'expérience, Fifita seul nouveau venu

Peu de changements dans l'effectif signifie donc peu de surprises dans le XV de départ. La première ligne Aouf, Maurouard et Pomponio devrait poursuivre dans leur lancée. Fifita devrait être le seul à intégrer le XV, certainement en deuxième ligne. Avec son profil puissant (117 kg), il devrait prendre place en 5, associé à Clément Bitz. Le jeune Noa Kanika devrait donc être relégué sur le banc.

En troisième ligne, la recrue en provenance du Biarritz Olympique Nafi Ma'afu pourrait peut-être jouer les troubles fêtes, même si ça parait peu probable. Le capitaine Fred Quercy devrait donc poursuivre en troisième ligne avec le jeune Kyllian Ringuet et Sikhumbuzo Notshe.

L'expérience de Bosviel pour lancer les arrières

Sans arrivée derrière, ce serait le même cas que chez les trois-quarts. Récemment prolongé, Hugo Zabalza devrait être titulaire à la mêlée, associé à l'expérimenté Jérôme Bosviel pour ce qui est de la charnière. La paire de centre Renda - Jackson semble bien installée.

Josua Vici paraît également partir avec un avantage à une aile, alors qu'il pourrait d'ailleurs lancer sa saison plus tôt que prévu, annoncé de la partie pour le SuperSevens. La place sur l'autre aile se jouera entre Yvan Reilhac et Stéphane Ahmed, même si le premier cité a eu les préférences du staff durant les phases finales. Le poste d'arrière devrait par ailleurs être occupé par Baptiste Mouchous.

