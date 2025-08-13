Moneta, Caucaunibuca JR, Épée : les 5 joueurs électriques à suivre au SuperSevens

La première étape du Supersevens 2025-2026 c'est ce week-end et il y a du beau monde. Voici les 5 joueurs à suivre à Mont-de-Marsan.

Le coup d'envoi de la saison 2025-2026, c'est ce week-end. Pas pour le XV, mais pour le VII. La première étape du SuperSevens a en effet lieu à Mont-de-Marsan ce week-end du 16 et 17 août. Les premiers effectifs des équipes ont été dévoilés, même s'ils peuvent être soumis à des changements. Voici, les joueurs à suivre pour cette première étape.

TOP 14. Pas à La Rochelle pour faire de la figuration, mais pour en être le futur patron ? Nolann Le Garrec dévoile ses ambitions

Voici tous les effectifs pour la première étape de l’In Extenso Supersevens à Mont-de-Marsan !



Quelques noms intéressants si vous fouillez bien.



(Attention les groupes sont provisoires et sujets à des changements avant l’étape de samedi.) pic.twitter.com/1dBlcJiuui — Gauthier Baudin (@GauthierBaudin) August 12, 2025

1. Nelson Épée (Toulouse)

Champion olympique avec l'équipe de France à Paris, Nelson Épée possède un CV bien garni à 7. Avec sa petite taille et sa vitesse impressionnante, il est un véritable poison dans l'exercice. Ses crochets sont aussi dévastateurs avec les grands espaces que l'on retrouve au 7. Épée sera un atout pour Toulouse lors du SuperSevens. La compétition permettra aussi à l'ailier de se mettre en jambe rapidement pour la saison à venir et peut-être de se faire remarquer, alors qu'il n'est pas beaucoup utilisé par Ugo Mola (9 matchs en 2024-2025), même s'il vient de prolonger.

TOP 14. Un effectif bouleversé (14 départs, 12 arrivées) : le XV type probable du MHR en 2025-2026

Au Stade depuis la catégorie Cadets, Nelson Épée prolonge jusqu'en 2027 🔴⚫



Notre ailier poursuit son aventure en Rouge et Noir ⚡



Axe 3️⃣ : Grandir avec sa formation #Trajectoire2027 pic.twitter.com/I9oSkLZ5Qu July 7, 2025

À noter la présence de Célian Poulzègues également côté toulousain, qui est devenu international français à 7 cette année. Il a participé à 5 étapes du World Rugby Sevens Series.

2. Marcos Moneta & Luciano Gonzalez Rizzoni (Bordeaux)

Laurent Marti et l'UBB ont faim. Bordeaux souhaite en effet gagner à tous les niveaux. Alors, comme l'an passé, pour le Super Sevens l'UBB attire dans ses filets certains des meilleurs joueurs de la planète de rugby à 7. Bordeaux compte en effet dans ses rangs 2 stars argentines, l'un, Moneta, meilleur joueur du circuit à 7 en 2021, l'autre, Gonzalez Rizzoni meilleur joueur en 2025. Avec leurs capacités physiques et leurs connaissances du jeu, surveillez bien les matchs de l'UBB Sevens car ils risquent d'être étincelants.

TOP 14. ''J'avais envie d'aller au stade, mais c'était trop dur'' : Gaëtan Germain et son défi psychologique

Plutôt surprenant que Montauban aligne son ailier fidjien électrique Josua Vici, mais ça ne peut qu'être bon pour le spectacle. Étincelant avec l'USM l'an passé, notamment en phases finales, Vici est aussi un connaisseur du jeu à 7 puisqu'il a déjà été sélectionné à de nombreuses reprises avec l'équipe nationale à 7 des Fidji. Avec ses capacités physiques, Vici pourrait faire très mal à Mont-de-Marsan.

Dans le microcosme du Sevens, Grégoire Arfeuil est loin d'être un inconnu désormais. Certes, il n'a que 20 ans, mais cette année, il a participé à l'ensemble des tournois du circuit international de Sevens avec l'équipe de France et a fait forte impression. Il a également pris part au SuperSevens en 2022, 2023 et 2024 avec Pau, terminant finaliste à chaque fois. Récemment prolongé, il pourra se préparer au mieux pour le début de saison avec le SuperSevens, avant, possiblement, de gratter du temps de jeu en pro à 15.

Vunipola, Saili, Bouthier… Vannes aura-t-il un XV de départ taillé pour survoler la ProD2 ?

✍️ Cinq prolongations au 𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝐹𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 de la Section !



ℹ️ Toutes les infos 👉 https://t.co/KEz6QdENFv#HonhaSection pic.twitter.com/lwlpq7R8AE — Section Paloise Béarn Pyrénées (@SectionPaloise) June 12, 2025

5. Rupeni Junior Caucaunibuca (Montpellier)

Alors non, il ne s'agit pas du Rupeni Caucaunibuca que l'on connaît très bien dans notre championnat, mais plutôt de son fils. Rupeni Junior vient en effet d'arriver à Montpellier et fait déjà parler de lui. Dernièrement, par un essai en solitaire magistral de plus de 60 mètres avec les espoirs du MHR. Doté de qualités athlétiques exceptionnelles, Caucaunibuca pourrait bien faire parler de lui durant la première étape du SuperSevens.

VIDEO. Prise du périph’, facilité de Fidjien… Caucaunibuca junior marque un essai de 60 mètres pour sa 1ère au MHR