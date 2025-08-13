TRANSFERT. Un ''cartoucheur'' du Super Rugby débarque à Agen, pour former la meilleure paire de centres de ProD2 ?

Sio Tomkinson, 3/4 centre néo-zélandais à la solide réputation en Super Rugby, devrait débarquer à Agen prochainement.

C’est un "client", comme on dit, qui devrait débarquer dans l’Agenais prochainement. En quête d’un 3/4 centre capable de jouer également à l’aile et de dynamiter la ligne arrière lot-et-garonnaise, le SUA aurait trouvé sa perle dans l’hémisphère sud, selon le petit Bleu d’Agen.

Et pour cause, le club prévoyait l’arrivée du Fidjien de Nevers Paula Walisoliso. Mais ce dernier ne viendra pas finalement pas, pour des raisons personnelles, avance Rugbyrama.

C’est ainsi que Mauricio Reggiardo et son staff sont tombés sur le profil du Néo-Zélandais Sio Tomkinson, en épiant le marché à l’étranger et notamment dans l’hémisphère sud. Un joueur qui s’est fait connaître chez les Highlanders (43 matchs de Super Rugby avec la franchise basée à Dunedin) et qui évoluait cette saison du côté de la Western Force, en Australie (11 matchs, 10 titularisations).

Un milieu de terrain redoutable

Un profil explosif, solide (1m83 pour 95kg) et réputé pour être un distributeur en défense, comme il l’a souvent prouvé en Super Rugby et en URC, lui qui est aussi passé pendant 2 saisons aux Dragons de Newport.

Une propension à coller des caramels qui lui a d’ailleurs valu quelques suspensions et une belle collecte dans son casier, avec cartons 3 rouges et 6 jaunes récoltés depuis le début de sa carrière professionnelle.

Reste qu’en Pro D2, ce joueur de 29 ans aux 15 essais (en 54 matchs) en Super Rugby devrait faire des dégâts. Associé au Fidjien Kolinio Ramoka au milieu du terrain à Agen, il pourrait rapidement former l’une des meilleures paires de centres du championnat, dans le sillage des duos qui fonctionnent comme Finau/North à Provence Rugby, Nu’u/Marta à Colomiers ou Trouilloud et Fusier à Grenoble.

De quoi conforter la nouvelle dynamique qu'espère lancer le SUA cette saison ?