''Un garçon d’1m80 à ce poste, ce n’est juste plus possible'' : pourquoi le réservoir français inquiète à ce poste clé ?
Pour le responsable des premières lignes au CDF du Stade Toulousain, les systèmes de formation doivent, très jeune, penser loin pour aiguiller les gros gabarits à se repositionner en pilier droit.

Dimanche soir en 2ème partie de soirée (oui, on veille), TF1 rediffusait le film Expendables 4. Était-ce un clin d’œil au pack sud-africain qui, la veille, avait fait passer celui du XV de France pour un modeste 8 de devant de Fédérale ?

Si Jason Statham n’était pas le "capo" des colosses à moitié peints en vert, ils n’avaient guère besoin de la gueule cassée la plus cotée d’Hollywood pour avoir des airs de méchants de films américains, ces Springboks.

Toujours est-il qu’Eben Etzebeth et ses coéquipiers élevés au mystérieux biberon sud-af ont complètement levé le voile sur un sujet que le staff du XV de France semblait tenter de balayer jusqu’ici en citant les noms de Demba Bamba, Georges-Henri Colombe, Thomas Laclayat, Sipili Falatea, Emerick Setiano, Dorian Aldegheri, Régis Montagne…

Force est de constater qu’en l’absence d’Uini Atonio et avec les blessures à répétition du très prometteur Tevita Tatafu, aucun prétendant ne semble avoir les épaules pour caler la mêlée française en vue du Mondial 2027. Et si l’on cause ici des droitiers, n’oublions pas qu’avec le recul de Cyril Baille dans la hiérarchie depuis sa grave blessure à la cheville en 2024, personne ne casse 3 pattes à un canard à gauche non plus, même si J-B Gros reste une valeur sûre.

Posolo Tuilagi à droite ?

Face à des attentes que les piliers droits français ont du mal à remplir, le responsable des première-lignes au centre de formation du Stade Toulousain, Thierry Savio, a donc été Interrogé via L’équipe.

Pour lui, il faut désormais travailler avec des joueurs de plus de 1m90 et 130kg à ce poste, pour répondre aux exigences du niveau international. Et l’avenir du poste se situe du côté de Perpignan, puisque l’Espagnol de Toulouse Joël Merkler n’est pas éligible pour la France.

Posolo Tuilagi, c’est un gamin qui devrait jouer pilier droit au très haut niveau. Ce sont des gabarits et des profils tellement rares qu’il faut accepter d’en former cinq pour en avoir un super. Atonio, c’est un coup de bol énorme que ce garçon qui a joué deuxième-ligne jusqu’à 25 ans ait pu se reconvertir en pilier. 

L’exemple du provençal Malohi Suta

Pour lui, cela passe donc par les systèmes de formation qui, très jeune, doivent penser loin pour aiguiller les gros gabarits qui ne dépasseront pas les 1m95 à se repositionner en pilier droit plutôt qu’en 2ème ou 3ème ligne.

Mais pour avoir des mecs à 1m90 et 140 kg, il ne faut pas les avoir aiguillés en deuxième-ligne à seize ans. Combien de ces mecs-là font une carrière de deuxième-ligne ou de n° 8 en Pro D2 alors qu’ils auraient pu faire de très bons piliers droits ?

A l’image peut-être du numéro 8 de Provence Rugby Malohi Suta (1m90 pour 125kg), sur qui le club aixois compte pourtant bien sur les années à venir d’en 3ème ligne. Après tout, c’est plus sexy de démarrer derrière une mêlée que de pousser au cœur de celle-ci…

Encore remettre sur la table ce débat vain sur Tuilagui... A 22 ans sans aucune formation spécifique au poste comment espérer en faire un droitier de niveau mondial? Surtout que derrière Meafou son impact en seconde ligne ne sera pas negligeable

  • il y a 21 secondes

