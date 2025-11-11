Il tutoie les étoiles en Top 14 : qui est ce géant sud-africain qui aurait pu faire (encore) plus mal au XV de France ? 

Capitaine du RCT en l'absence d'Ollivon, David Ribbans est un homme de confiance de Pierre Mignoni. Lui dont le niveau de performance et la régularité le place en tant que référence du Top 14, désormais.

Oui, leurs 2ème lignes avaient de quoi en effrayer plus d'un. Samedi dernier, sur la pelouse du Stade de France, les doubles-mètres sud-africains et plus largement tout le pack sud-africain a fait la loi face au XV de France. Il faut dire qu'aucune autre équipe au monde ne peut se targuer de posséder 3 éléments à plus de 2m03 et 125kg de ce niveau-là, devant.

RUGBY. Et la mêlée du XV de France tomba sur le monstre à 16 pattes élevé au grain sud-africainC'est ainsi qu'Eben Etzebeth (2m03 pour 123kg) et Lood de Jager (2m06 pour 126kg) d'abord, le viking RG Snyman (2m07 et 131kg) ensuite, ont imposé une physicalité de chaque instant aux Bleus. Qui entraîna même une expulsion définitive de 2ème larron juste avant la pause, d'ailleurs.

Irrésistible David Ribbans

Mais saviez-vous que les Boks auraient très bien pu compter sur un 4ème fantastique du genre, face aux Bleus ? Un autre colosse biberonné au grain du Cap-Occitendal, qui, à la manière de l'ancien 38 tonnes des Bleus Paul Willemse, s'exila ensuite en Europe pour faire décoller sa carrière.



À 30 ans désormais, David Ribbans semble arriver à son apogée et c'est en Top 14 qu'il rugit chaque semaine. Sans faire grand bruit malgré sa mèche blonde, sa mâchoire carrée et son physique de frigo américain (2m02 pour 121kg), il s’affirme, semaine après semaine, comme le véritable taulier de la Rade.

AMATEUR. Ippons, roucoulette… La drôle d’ascension de la solide 2ème ligne d’Aubagne Davisseau/HabotUne évidence du côté de Mayol, tant le géant d’origine sud-africaine fait l’unanimité depuis son arrivée dans le Var à l’issue du Mondial 2023. Irrésistible depuis la saison passée, l'international anglais continue sur sa lancée en ce début de saison 2025/2026 où il est très sollicité à cause des blessures dans le pack varois.

Le digne successeur de Botha à Toulon



Joueur très puissant, excellent en touche et capable d’enchaîner sans fléchir (1965 minutes la saison passée et déjà 456 cette saison), le grand David est avant tout un leader par l’exemple à l'activité démentielle et la panoplie large comme les cuisses de Wilco Louw.



L'un - si ce n'est le - meilleur numéro 5 du championnat aujourd'hui, lui qui fit souffrir la comparaison au semi-remorque de La Rochelle Will Skelton, pas plus tard que samedi dernier, après avoir raté 2 matchs suite à un vilain virus. Pour la victoire toulonnaise (39 à 14) lors de laquelle il fut une nouvelle fois le meilleur toulonnais sur la pelouse.



Très rigoureux dans son quotidien au RCT Campus, capitaine régulier du club, il demeure à ce jour le seul 2ème ligne toulonnais à marcher dans les pas de Bakkies Botha, depuis son arrêt en 2015. Dans un club qui a pourtant vu passer certains clients nommés Samu Manoa, Eben Etzebeth, Leone Nakarawa ou Alun Wyn Jones. En tant que fin connaisseur, Mayol, apprécie...