1,87 m et 109 kg, ce Gallois surclasse tous les 3e lignes du XV de France dans ce domaine précis

Nos coqs du XV de France sont bien loin d’atteindre la performance de cette bombe néo-zélandaise, qui fait les beaux jours des Scarlets en Champions Cup.

La comparaison est ô combien difficile pour certains éléments du XV de France, parmis les cinq troisièmes lignes ayant participé aux deux rencontres de Champions Cup, aucun n'arrive à la cheville du numéro 8 des Scarlets.

Dans le registre des défenseurs battus, Fletcher Anderson est celui qui a fourni le plus d’efforts pour son équipe. Mieux encore, c’est aussi le joueur qui a parcouru le plus de mètres balle en main. Bref, une quinzaine réussie pour ce jeune talent.

Un seul Français a tenu la dragée haute face à cette performance, il n’est toutefois pas encore capé en équipe de France. Mais au vu de ses prestations récentes, cela ne devrait plus tarder.

RUGBY. L’éclair Temo Matiu (UBB) : l'autre 8 que le XV de France attend ? Fletcher Anderson omniprésent en attaque avec les Scarlets

L’ancien joueur des Crusaders semble avoir gagné sa place au sein du pack gallois. Malgré les deux défaites de son équipe en Champions Cup, le numéro 8 des Scarlets s’est distingué comme l’avant le plus dangereux en attaque.

Avec 191 mètres parcourus balle en main, il est le plus gros porteur de la compétition et affiche une statistique impressionnante de 11 défenseurs battus.

Arrivé cette saison au Pays de Galles, il a débuté sa carrière professionnelle à 19 ans en Nouvelle-Zélande. Pour sa deuxième apparition en Champions Cup, il a même inscrit un doublé face au champion en titre, Bordeaux.

Ce sont pourtant ceux que l’on pourrait attendre le plus dans ce registre. Bien qu’Anthony Jelonch ne soit pas l’un des éléments les plus en vue du XV de France balle en main, chacune de ses courses marque les adversaires par sa puissance.

Lors de cette quinzaine, il s’est surtout focalisé sur le travail de l’ombre, avec tout de même 21 plaquages en deux rencontres. En revanche, balle en main, il n’a pas été aussi efficace qu’à l’accoutumée : seulement 20 mètres parcourus, sans le moindre franchissement ni défenseur battu.

Dans la continuité de son homologue, Alexandre Roumat s’est, comme à son habitude, concentré sur la touche, véritable rampe de lancement de son équipe. De nature trés véloce, il a assurément déjà fait mieux en attaque : sur cette quinzaine, le Toulousain n’a parcouru que 18 mètres balle en main, sans franchissement ni joueur battu.

Avec leurs clubs respectifs, difficile de tirer un bilan positif de ces deux premières journées de Champions Cup. Si les Toulonnais et Esteban Abadie se sont tout de même imposés face à Bath (45-34), la première rencontre contre Édimbourg a laissé des traces.

Outre la blessure de Melvyn Jaminet, la conquête toulonnaise a souffert, avec 10 pénalités concédées et 18 ballons perdus. Dans ce contexte, difficile d’exister pour le flanker international, capé à deux reprises avec les Bleus.

Sur cette quinzaine européenne, il n’a battu aucun défenseur et s’est illustré par seulement 7 mètres parcourus balle en main. Une efficacité offensive limitée, d’autant plus qu’il n’a disputé que 20 minutes lors de la deuxième journée.

Pour le Bayonnais Fischer, la tendance est tout autre. Il figure parmi les joueurs les plus en vue de son équipe en attaque. Si son abattage défensif est bien connu, le flanker de 27 ans s’affirme progressivement, prenant parfois des initiatives balle en main.

Sélectionné à trois reprises avec l’équipe de France, et pour sa première saison sous les couleurs bayonnaises, il s’est distingué malgré les deux défaites de son équipe, avec 42 mètres parcourus balle en main et 5 défenseurs battus.

Si les pépins physiques l’épargnent, il pourrait plus régulièrement venir frapper à la porte du XV de France, malgré la très forte concurrence à son poste.

L'efficace troisième ligne de Bordeaux confirme sa bonne forme

C’est la seule équipe française à avoir décroché deux succès lors de cette première quinzaine européenne, et elle doit sans doute ces résultats à sa troisième ligne. Bastien Vergnes-Taillefer, qui ne devrait pas être prolongé à l’issue de la saison, s’est une nouvelle fois illustré comme l’un des joueurs les plus actifs du pack de l’UBB.

Avec 73 mètres parcourus et deux franchissements, il est le troisième ligne international français le plus en vue en attaque sur ces deux premières journées de Champions Cup.

Capé à une seule reprise avec le XV de France, son activité depuis le début de la saison force le respect. Malgré l’annonce précoce de la non-prolongation de son contrat en Gironde, l’ancien Columérin continue de s’employer sans retenue.

Il s’inspire sans doute de son compère Temo Matiu, qui s’affirme rencontre après rencontre au poste de numéro 8. En l’absence de Marko Gazzotti, le joueur de 24 ans prend de plus en plus de poids dans le jeu bordelais.

S’il n’a encore jamais connu les joies d’une sélection avec le XV de France, sa convocation ne devrait pas tarder s’il continue d’afficher de telles statistiques. Le puissant joueur casqué s’est distingué avec 148 mètres parcourus balle en main, trois franchissements et cinq défenseurs battus.

On se rapproche d’ailleurs des standards de Fletcher Anderson. Les deux jeunes joueurs nous ont offert un face-à-face exceptionnel lors de la deuxième journée de Champions Cup, tous deux alignés au poste de numéro 8. Une confrontation largement remportée par l’UBB de Temo Matiu (50-21).

