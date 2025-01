RUGBY. Et si Alexandre Roumat changeait de poste pour le bonheur du XV de France ?

Installé en troisième ligne à Toulouse, Alexandre Roumat devrait profiter de son passage à Marcoussis pour se développer à un autre poste avec le XV de France.

C’est une histoire de places à prendre. Du côté de Marcoussis, Alexandre Roumat devrait faire son grand retour ce lundi. Pour l’occasion, Fabien Galthié et les siens aimeraient conforter le troisième ligne de formation à un poste où il a déjà été essayé : celui de deuxième ligne.

Roumat, à l'aise en l'air comme au sol

Bon sauteur en touche, Alexandre Roumat profite de sa hauteur pour dégoûter les alignements de Top 14. Avec un gabarit de 1,98 m pour 110 kg, l’ancien Bordelo-Béglais a de quoi régner dans les airs. Au-delà de ça, il est aussi un excellent défenseur et un travailleur hors pair dans les fameuses tâches de l’ombre.

Mais là où il brille davantage que les autres, c’est dans sa capacité à faire jouer derrière lui. Habile de ses mains, le joueur du Stade Toulousain profite d’excellentes qualités ballon en main. Pour toutes ces raisons, Fabien Galthié et son staff hésiteraient à en faire un deuxième ligne polyvalent. En tout cas, l’idée serait étudiée pendant l’absence de Thibaud Flament face au pays de Galles, selon Rugbyrama.

Un nouveau poste avec le XV de France ?

Dans sa carrière, Alexandre Roumat n’a jamais commencé au poste de deuxième ligne. Plus qu’aucun autre, son poste de prédilection semble être celui de numéro 8. Cependant, l’international aux 7 sélections a déjà expérimenté une rencontre à l’intérieur de la cage en cours de match. Il l’avait par exemple fait lors de ses débuts avec le XV de France, à l’hiver 2024.

À Toulouse, Ugo Mola a visiblement eu vent de quelques rumeurs. Ainsi, il a fait jouer Alexandre Roumat deuxième ligne sur les 25 dernières minutes de la rencontre contre le MHR, ce samedi 25 janvier. “Ce n’est pas quelque chose que j’ai l’habitude de faire, mais ce n’est pas quelque chose dans lequel je me sens mal non plus. J’ai essayé d’apporter un maximum, dans un secteur où il y avait du répondant, où Montpellier était quand même assez dominant. Mais voilà, je me suis senti bien. Et encore une fois, pour aider l’équipe, je le fais sans problème”, confiait-il d’après des propos rapportés par Rugbyrama après la rencontre.

Par le passé, cette reconversion s’est déjà observée. Le cas de Cameron Woki est marquant, sous le premier mandat de Fabien Galthié. Troisième ligne de formation, l’ancien Bordelo-Béglais avait changé de poste à l’automne 2021 pour satisfaire les exigences du sélectionneur. À la fin du mandat de Jacques Brunel, l’expérience avait également été tentée avec Arthur Iturria, plus habitué au poste, mais avec un succès moins probant.

Alors, Alexandre Roumat va-t-il devenir la doublure de Thibaud Flament en deuxième ligne à l’avenir ? En tout cas, ce qui est sûr, c’est qu’avec un profil aussi polyvalent, le Toulousain ne devrait pas avoir trop de mal à s’offrir quelques sélections en plus, peu importe la ligne où il joue.

