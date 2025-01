RUGBY. Avant le 6 Nations, le XV de France est ‘‘terrorisant’’ selon la presse étrangère

Selon un article publié sur le média Rugby Pass par l’éditorialiste Gavin Mortimer, le XV de France ferait peur à ses concurrents pour le prochain VI Nations.

L’atmosphère est différente. Contrairement à 2024, les craintes et l’usure liées à la Coupe du monde 2023 paraissent appartenir au passé. Entre autres, c’est ce qu’affirme un article écrit par l’éditorialiste Gavin Mortimer dans le média Rugby Pass. Au sein de ce dernier, l’anglophone spécialiste du rugby français livre son bilan au sujet du XV de France : “Les rois du comeback et la Champions Cup boostent le moral des Français pour le Tournoi des 6 Nations”.

En ce qui concerne la Champions Cup, les performances XXL de clubs comme l’Union Bordeaux-Bègles ou le Stade Toulousain ont impressionné outre-Manche. De plus, la qualification de 12 des clubs de Top 14 en phase finale n’est pas passée inaperçue. Un écart perceptible entre les formations françaises et les autres semble s’être dessinée cette saison.

Dans son papier, l’éditorialiste s’appuie sur une certaine superstition. “Si la France [...] remporte le Tournoi des Six Nations, ce sera avec une équipe composée en majorité des deux clubs les plus dominants d'Europe cette saison. Toulouse et Bordeaux ont annihilé tous leurs adversaires en Champions Cup”, déclare-t-il sans détours. Pour rappel, 50 % des joueurs appelés à Marcoussis cette semaine évoluent soit à l’Union Bordeaux-Bègles, soit au Stade Toulousain.

Pour les “rois du comeback”, plusieurs profils sont cités. Tout d’abord, l’éditorialiste évoque une seconde jeunesse pour Rabah Slimani, arrivé au Leinster cet été. Parti de l’ASM Clermont, le pilier droit de 35 ans a été rappelé à Marcoussis pour préparer le XV de France au Tournoi des 6 Nations. Ainsi, ce retour serait un coup de boost pour les Tricolores, mais c’est loin d’être le seul.

Entre autres, il parle du cas de Pierre-Louis Barassi. S’il n’a plus porté le maillot du XV de France depuis plusieurs années, son avenir en Bleu pourrait reprendre des couleurs. Le centre du Stade Toulousain est attendu comme titulaire en l’absence de Gaël Fickou. Impressionné par les performances de l’ancien Lyonnais en Champions Cup, la presse étrangère souligne le nom du joueur.

De plus, Romain Ntamack devrait faire son grand retour cet hiver après un an et demi sans avoir porté le maillot du XV de France. Dans le papier, Gavin Mortimer s'appuie sur des déclarations parues dans la presse française et explique que le joueur du Stade Toulousain a retrouvé une certaine sérénité. “Depuis l’arrivée de mon fils, j’arrive aux matchs avec une vraie joie de vivre. Le rugby, c’est ma passion, mon métier, mais c’est juste un sport. On est là pour se faire plaisir et donner du plaisir aux gens, et après, on verra ce qui se passe à la fin. Il y a des choses bien plus importantes”, confiait-il au Midi Olympique.

Enfin, le journaliste affirme que le XV de France arrive avec une posture dominante sur la plupart de ses adversaires du Tournoi des 6 Nations. Plus particulièrement, il cite l’Angleterre et le fait que les Bleus aient trouvé la faille dans leur jeu. “L'époque où les Anglais terrifiaient leurs adversaires est révolue. Aujourd'hui, les Français sont terrorisants pour l'Angleterre”, affirme-t-il dans son papier publié sur Rugby Pass.

