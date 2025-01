XV de FRANCE. La tentation Joshua Brennan en numéro 4 : entre fighting spirit et automatismes

Le Toulousain Joshua Brennan devrait fêter sa première sélection face au Pays de Galles dans le Tournoi des 6 Nations. En tant que titulaire ? Il a des arguments pour.

Évidemment, l’attelage composé des - on ne peut plus - complémentaires toulousains Thibaud Flament et Many Meafou paraissait inamovible. Mais ce mercredi soir, on apprenait la blessure musculaire du 2ᵉ ligne au léger accent belge, qui devrait rebattre les cartes dans l’équipe qui défiera le Pays de Galles vendredi prochain.

XV DE FRANCE. Nouveau forfait qui pèse lourd dans le pack : quelles sont les options de Galthié face aux Gallois ?D’autant que sans manquer de respect à nos amis gallois, ce match peut être l’occasion d’essayer 2 ou 3 éléments très prometteurs, chose que ne permettront pas les affrontements en Irlande et en Angleterre. Ainsi, Joshua Brennan, prévu pour regagner Toulouse ce mercredi soir, est finalement resté à Marcoussis.

XV DE FRANCE. Dupont-Ntamack enfin réunis, Barassi en pôle au centre : la compo probable des Bleus

On imagine ainsi que le double-mètre né en Irlande devrait fêter sa première sélection avec le XV de France. Une juste récompense pour le Toulousain de 23 ans qui ne cesse de monter en puissance depuis deux saisons.

"Il faisait de très bons matchs l’an passé, mais là il a pris une autre dimension. Il avance sur les impacts, il contre en touche, il gratte, il plaque fort : il est très complet, et joue très bien. Je suis content pour lui", estimait justement il y a quelques mois le titulaire du poste à Toulouse et chez les Bleus, Thibaud Flament.

Le combat et la mobilité pour remplacer Flament

Un peu frêle à ses débuts, le 2ᵉ ligne s’est épaissi pour culminer aujourd’hui à 118kg, tout en conservant une mobilité lui permettant de jouer également flanker. Une polyvalence qui lui avait d’ailleurs offert une place sur la feuille de match des deux finales de la saison dernière, Champions Cup et Top 14, et qui pourrait bien assurer sa place sur celle du Pays de Galles.

TOP 14. Un homme dans le début de saison : Joshua Brennan, au nom du père, du frère et du fighting spirit

En tant que titulaire ? Son profil versatile pourrait plaire sur le banc, mais Brennan possède cette dimension dans le combat (le fighting Spirit c’est dans les gênes, n’est-ce-pas ?) et en défense qui vous permet de voyager serein, comme on dit.

6 NATIONS. Le forfait de Flament peut-il aussi rebattre les cartes en 3e ligne et sur le banc ?En ce sens, son association avec le surpuissant Meafou dans la cage paraît naturelle, au regard de sa complémentarité et de ses automatismes avec le semi-remorque du Stade Toulousain, qu’il côtoie à l’année et avec qui il est occasionnellement aligné en club. Même si cela pourrait engendrer l’intégration d’un sauteur (habitué au système des Bleus) de plus en 3ème ligne, pour assurer le secteur de la touche. Mais puisque Alexandre Roumat s’est, paraît-il, remis de sa blessure aux ischios…