XV DE FRANCE. Dupont-Ntamack enfin réunis, Barassi en pôle au centre : la compo probable des Bleus

Le premier entrainement collectif au complet du XV de France a livré des enseignements intéressants sur la composition d'équipe qui devrait affronter le Pays de Galles.

Ce mercredi, à Marcoussis, le XV de France s'est entraîné au complet pour affiner ses automatismes à neuf jours de l’ouverture du Tournoi des 6 Nations face au Pays de Galles. Une séance qui a permis de confirmer plusieurs tendances sur la composition de l’équipe.

Dupont et Ntamack, la charnière de retour

Après une absence de dix-sept mois sous le maillot bleu, Romain Ntamack (25 ans, 37 sélections) a retrouvé son poste à l’ouverture aux côtés du capitaine Antoine Dupont. Ce duo, incontournable lors du Grand Chelem 2022, sera chargé de mener le jeu face aux Gallois. Thomas Ramos, excellent en 10 lors de la tournée d’automne, a repris sa place à l’arrière.

Barassi tient la corde au centre

La paire de centre alignée lors de l’entraînement, composée de Pierre-Louis Barassi et Yoram Moefana, semble tenir la corde. Fabien Galthié a récemment salué les qualités du Toulousain dans le Midi Olympique : « Il enchaîne les matchs, il est bon, performant. C’est un gros potentiel. »

Sur les ailes, Gabin Villière a remplacé Louis Bielle-Biarrey, encore ménagé après des vertiges survenus le week-end dernier. Damian Penaud, toujours aussi incontournable, occupera l’autre aile.

Un pack solide et mobile

En première ligne, Jean-Baptiste Gros semble avoir une longueur d’avance sur Cyril Baille pour le poste de pilier gauche, aux côtés d’Uini Atonio et Peato Mauvaka. Baille revient tout juste de blessure et devra reprendre le rythme international avant de commencer en tant que titulaire. En deuxième ligne, Romain Taofifenua a suppléé Emmanuel Meafou, préservé après une contusion à l’épaule. En troisième ligne, Grégory Alldritt sera accompagné de Paul Boudehent et François Cros, formant un trio capable de rivaliser dans tous les secteurs.

Bielle-Biarrey attendu, Meafou rassurant

Louis Bielle-Biarrey, qui n’a pas encore participé aux entraînements collectifs, devrait rejoindre le groupe en fin de semaine. Quant à Emmanuel Meafou, son léger bobo à l’épaule ne remet pas en cause sa participation au match contre le Pays de Galles.

Les Bleus montent en puissance

Après une séance d’ouverture en effectif réduit mardi, l’entraînement de mercredi a marqué une montée en intensité. La composition probable se dessine peu à peu, et les automatismes commencent à se reconstruire dans un groupe où les cadres prennent leurs responsabilités. La préparation continue, avec une nouvelle séance ouverte à la presse prévue dimanche, avant de basculer pleinement sur la rencontre du 31 janvier.