A ce ''poste difficile'', le XV de France n'a pas encore trouvé son futur taulier... mais ça urge

Succéder à Atonio ? Pas simple. Galthié évoque un poste ''difficile'' et un chantier toujours ouvert côté pilier droit pour les Bleus avant la Coupe du monde 2027.

Un poste clé… et encore flou

Si le poste de demi de mêlée est plus que bien garni côté tricolore, celui de pilier droit continue d’interroger. Le départ progressif de l’indéboulonnable Uini Atonio – 35 ans et usé par les charges – pousse le staff à regarder vers l’avenir. Mais entre blessures, irrégularité et manque d’expérience au très haut niveau, les solutions ne sont pas encore évidentes.

Tevita Tatafu, le puissant pilier d’origine tongienne (UBB), incarne un potentiel évident. Mais son corps a du mal à suivre le rythme : trop souvent blessé, il peine à enchaîner. George-Henri Colombe (La Rochelle), lui, alterne le bon et le moins bon. Il manque encore de régularité pour s’imposer comme un titulaire en puissance chez les Bleus.

Galthié reste mesuré mais confiant

Interrogé sur cette problématique par le Midi Olympique, Fabien Galthié a reconnu la difficulté du poste, tout en rappelant le travail de fond mené depuis sa prise de fonction :

« Il y a eu du mouvement à ce poste, depuis 2020 : Mohamed Haouas, Demba Bamba, Wilfried Hounkpatin, Sipili Falatea, Dorian Aldegheri ont tous fait partie du turnover. C’est un poste difficile. On continue évidemment à travailler dessus mais jusqu’ici, nous sommes toujours parvenus à trouver un équilibre. »

Vers une transition par petits pas

Le staff, et notamment William Servat, multiplie les essais pour trouver le bon profil. La piste Falatea n’est pas abandonnée, tout comme celle de Régis Montagne (ASM), jeune mais prometteur. Le Toulousain Aldegheri est toujours présent mais d'aucuns estiment qu'il n'a pas le niveau de la concurrence, comme celle de l'Irlandais Furlong.

Du côté de Bemba Bamba, annoncé comme une future référence, les blessures ont freiné sa progression. A 27 ans, il n'est pas encore au niveau auquel on aimerait le voir. Remplaçant l'été dernier en Amérique du Sud, il pourrait profiter de la tournée en Nouvelle-Zélande pour marquer des points. Et montrer que l'encadrement peut compter sur lui à l'avenir.

Et après Atonio ?

D'autant que la présence de Tatafu et Falatea n'est pas garantie puisque Bordeaux et Bayonne sont qualifiés pour les phases finales du TOP 14. Seuls cinq finalistes issus des deux clubs partiront défier les All Blacks. Aldegheri et Atonio devraient également souffler cet été. De quoi offrir une place dans l'avion au futur palois Thomas Laclayat, dont on attend également beaucoup à droite.

Si le géant rochelais devrait encore dépanner jusqu’en 2025 voire 2026, son successeur naturel n’est pas encore identifié. Un vrai chantier pour le XV de France, qui sait que sans solidité en mêlée, rien ne peut vraiment commencer.

À droite, tout reste encore à bâtir. Mais la coupe du monde en Australie se rapproche à grands pas. Et les occasions de briller et de progresser en première ligne chez les Bleus seront de plus en plus rares.