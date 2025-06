Encore un 'ovni' chez les Bleus ? Maël Moustin a du talent, du potentiel et surtout ''une carte à jouer''

Maël Moustin, l’ailier qui monte au MHR, pourrait bien rejoindre les Bleus cet été. Galthié ne ferme aucune porte, surtout pas la sienne.

À tout juste 22 ans, Maël Moustin pourrait bien créer la surprise en intégrant le groupe France pour la tournée estivale en Nouvelle-Zélande. Encore inconnu du grand public, l’ailier du MHR est pourtant bien dans le viseur de Fabien Galthié. Et pas qu’un peu.

"On l’a dans le radar. Il a une carte à jouer. On est à la recherche de talent et de potentiel ; il en a beaucoup", a déclaré le sélectionneur tricolore au Midi Olympique. Une sortie loin d’être anodine, tant le staff des Bleus scrute les profils atypiques capables de bousculer la hiérarchie.

Formé à Agen, champion du monde des moins de 20 ans en 2023 et passé par l'UBB, il a connu 15 feuilles de matchs cette saison avec Montpellier toutes compétitions confondues. Et glané par moins de 13 titularisations contre 4 l'année précédente. Pendant que ses coéquipiers prépareront le prochain exercice, lui pourrait bien affronter les All Blacks.

D’un détour à une ascension express

"J’ai un peu fait le con", a-t-il reconnu avec franchise dans Actu Rugby, avant de briller sous les couleurs du MHR cette saison. Rien de grave, mais une attitude désinvolte qui faisait un peu désordre dans un rugby professionnel qui ne laisse rien au hasard. Il aura fallu un recadrement et une dose de confiance de la part de son coach pour qu'il puisse exprimer son talent.

Joan (Caudullo, NDLR.) m’a dit que maintenant il fallait que je rentre dans le moule, que ça se passait mieux et donc qu’il fallait que je continue comme ça pour ne pas retomber dans mes travers.

Auteur de sept essais, dont un doublé face à l'UBB, Moustin ne laisse pas indifférent le staff tricolore. Rapide, imprévisible, très à l’aise en un-contre-un, il a tapé dans l’œil des observateurs par son style très instinctif, parfois brut, mais souvent décisif. Un profil qui colle bien avec les tournées d’été où l’on teste, on ose… et parfois, on révèle.

Galthié, chasseur d’ovnis

Ce ne serait pas la première fois que Galthié tente un coup venu d’ailleurs. Cet hiver, Noah Nene (alors en Pro D2) avait été convoqué à Marcoussis. "Il se pourrait que des joueurs de Pro D2 partent avec nous", a-t-il encore confié au Midi Olympique. On peut aussi citer Villière, Flament, Haouas, Jaminet ou encore Frisch. De quoi renforcer l'idée que le sélectionneur n’exclut aucun circuit parallèle.

Alors, Maël Moustin chez les Bleus cet été ? Lui rêve de jouer pour le XV de France, "comme tout le monde". Rien d’officiel pour l’instant. Mais avec les absences de certains éléments et la jeunesse assumée du groupe, le ticket pour Marcoussis reste plus ouvert qu’on ne le croit. Et s'il n'est pas du voyage en Nouvelle-Zélande, il pourrait faire partie de ceux qui affronte l'Angleterre A le samedi 21 juin à Twickenham.