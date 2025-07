''Il est costaud, a de bonnes mains'', avec Brennan, le contingent de Toulousain chez les Bleus continue de grossir

Titulaire en finale du Top 14 avec Toulouse, Joshua Brennan a enchaîné avec le XV de France. On pourrait bien le revoir avec les Bleus lors de la tournée de novembre.

Il a fêté sa première sélection face aux All Blacks, à l’autre bout du monde. Et même si tout ne s’est pas passé comme prévu, Joshua Brennan a clairement marqué des points. Pour Fabien Galthié, le troisième ligne du Stade Toulousain fait partie des profils à suivre de très près. Voire plus.

Une première frustrante… mais formatrice

« Il a gagné sa place à Toulouse. Il était d’ailleurs titulaire en finale de Top 14. C’est tout sauf anodin », rappelle le sélectionneur tricolore via La Dépêche. À seulement 23 ans, Brennan s’est fait sa place dans une des écuries les plus denses du Top 14. De quoi attirer logiquement l’œil du staff des Bleus, qui le suit depuis un moment. « C’est un joueur que l’on a envie d’accompagner », insiste Galthié pour L'Equipe.

Titulaire lors du deuxième test face à la Nouvelle-Zélande, Brennan a écopé d’un carton jaune qui a coûté cher : 14 points encaissés pendant son absence. « C’est un tournant du match très tôt pour nous », confie Galthié, lucide. XV de France. ''Préparez-vous'', Galthié lance un avertissement fort aux Bleus avant la tempête de novembre

Mais pas question de le pointer du doigt : « Il n’a pas pu donner tout ce qu’il avait, mais c’était intéressant parce qu’il a bien compris, quand on lui en a reparlé, que les marges de manœuvre étaient différentes à ce niveau-là ». Une frustration logique par le joueur, mais aussi un signal positif. Car pour le staff, comprendre et apprendre vite, c’est aussi ce qui fait un international.

Un profil rare et précieux pour l’avenir

Côté terrain, le sélectionneur ne tarissait pas d’éloges avant le 3e test : « Joshua, il est costaud, a de bonnes mains et on veut le revoir ». Mais surtout, il coche une case précieuse dans le rugby moderne : la polyvalence entre 4, 5 et 7. Un profil que Galthié compare à celui de Woki ou Bochaton : « Il a la capacité de jouer troisième ligne aile et, en fonction des besoins, on a construit une équipe dans laquelle trouver sa place ».

Avec cette tournée estivale, l’idée était claire : faire émerger de nouveaux talents comme cela avait été le cas en Australie et au Japon. Et Joshua Brennan fait partie du trio cité par Galthié via Rugbyrama, aux côtés de Mickaël Guillard et Régis Montagne : « Quand on part quatre semaines au bout du monde, on voit l’évolution des uns et des autres dans un collectif. On voit les caractères évoluer. Ces moments sont importants aujourd’hui et le seront aussi pour la suite ». XV de France. Galthié prend note, ces 5 Bleus ont brillé chez les All BlacksAlors certes, Brennan n’a pas (encore) tout réussi. Mais dans l’esprit du sélectionneur, il est déjà bien plus qu’un simple pari. Aussi, le contingent de Toulousains dans les rangs tricolores ne devrait pas se réduire dans les années à venir.