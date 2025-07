XV DE FRANCE. ''Fiers malgré tout'' : les Bleus à cœur ouvert après le zéro pointé

Trois matchs, trois défaites, mais pas question de baisser la tête. Les cadres du XV de France sont sortis du silence après Hamilton.

Ils ont perdu. Trois fois. Mais ce qu’ils ont montré à Hamilton a fait vibrer les supporters. Et surtout, ce qu’ils ont dit à la fin du match, au micro de Canal+, en dit long sur la mentalité de ce groupe.

🇳🇿🇫🇷 Les Bleus ont été courageux lors de ce 3e test, mais ce sont les All Blacks l'emportent ce soir à Hamilton.#NZLFRA #XVdeFrance pic.twitter.com/8BjdJxt7As — France Rugby (@FranceRugby) July 19, 2025

XV DE FRANCE. Guillard en patron, Barré dans le brouillard, qui a brillé lors du dernier test ?

Mickaël Guillard, fer de lance du pack français, a résumé l’état d’esprit général :

"Il y a de la fierté, de la frustration. On a craqué, oui. Mais on a porté fièrement le maillot. J’espère qu’on a bien représenté la France ici."

Une parole forte pour un des piliers de ce groupe. Le Lyonnais, énorme dans le combat, a aussi reconnu les manquements : la discipline, le réalisme, les fautes en mêlée… mais n’a pas masqué son plaisir d’être là.

"Il y a un an, je n’aurais jamais imaginé enchaîner 12 capes, jouer en Nouvelle-Zélande… Je prends un max de plaisir, et je veux continuer à progresser." (Rugbyrama)

Théo Attissogbe, de son côté, n’a pas éludé la difficulté de la tournée.

"On a été courageux, mais ça ne suffit pas. Trois matchs, trois défaites : c’est dur à encaisser."

L’ailier palois a salué l’unité du groupe et identifié les carences françaises : l’occupation, la sortie de camp, la lucidité sous pression.

"Il va falloir s’en servir comme motivation. On a vu ce qu’il nous manque pour toucher ce qui se fait de mieux dans le monde."

XV DE FRANCE. VIDÉO. Les Bleus y ont cru, les All Blacks ont terminé le travail

Quant au capitaine Gaël Fickou, il a insisté sur l’essentiel :

💬 "On a donné une belle image de l'équipe de France" 🇫🇷



La fierté de Gaël Fickou, malgré tout lucide à la fin du match après la défaite des Bleus !#NZLFRA pic.twitter.com/y9rX6Bpu2m — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) July 19, 2025

"L’état d’esprit a été exceptionnel ce soir. On a donné une belle image de l’équipe de France."

Si le patron des Bleus a reconnu les erreurs - trop de fautes, de ballons perdus au sol et d’imprécisions - il a tenu à féliciter l’engagement de chacun.

"On savait que ce serait dur. Mais on n’a rien lâché. On a été dignes. Avec une équipe jeune, on a accroché deux fois les Blacks. Tout n’est pas à jeter." (Rugbyrama)

Pas de victoire, mais tout de même quelques certitudes. Sur le terrain, les Bleus ont montré de l’envie. Et leurs déclarations d’après-match montrent leur état d’esprit général.

Mickaël Guillard et Théo Attissogbe incarnent l’avenir de ce groupe, bien entourés par Gaël Fickou.