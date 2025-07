FRANCE U20. Rebondir et finir sur une bonne note : la composition des Bleuets pour la petite finale

Avec Gourgues à l'arrière, Jurd à l'ouverture et Daunivucu capitaine, les Bleuets souhaitent réagir pour obtenir la 3e place de cette Coupe du monde U20 2025.

On le savait depuis lundi et la défaite frustrante face aux Baby Blacks, les Bleuets ne récupèreraient pas leur titre mondial. Mais ils ne semblent pas résigner pour autant et comptent bien prendre le match pour la 3e place au sérieux.

Cédric Laborde et son staff ont fait quelques changements, mais n'ont pas touché à la structure principale du XV de France U20. Ils défieront en petite finale, samedi à 18h00 (heure française), les Argentins, qu'ils avaient déjà vaincu lors de la dernière journée de la phase de poule.

Un seul changement devant

Preuve que le staff des Bleuets prend au sérieux cette confrontation, la première ligne et la deuxième ligne sont les mêmes que celles qui avaient débuté contre les Babys Blacks. S'il était sorti touché, Mohamed Mergherbi pourra tenir sa place.

Baptiste Deliance et Baptiste Britz enchaînent également aux ailes de la troisième ligne. En revanche, Elyjah Ibsaiene est absent. C'est Mathis Baret qui portera le n°8 face aux Argentins.

Gourgues à l'arrière, Dinguy de retour

À la charnière, Simon Daroque est de nouveau titulaire, mais cette fois associé à Diego Jurd. Si ni Deliance ni Mezou n'est capitaine, c'est que Daunivucu, de retour dans le XV de départ, hérite du capitanat. Au centre, il évoluera aux côtés de Robin Taccola, hors-groupe en demi-finale après avoir participé à l'ensemble des 3 rencontres de la phase de poule.

Le Toulousain Kalvin Gourgues, habituellement centre, est décalé à l'arrière. Xan Mousquès enchaînera à l'aile, tandis que Nolann Donguy, de retour, remplace Tom Lévêque, le seul joueur français qui avait disputé l'ensemble des minutes du mondial jusque-là.

Sur le banc, on retrouve Garault et Jabea Njocke devant, mais pas de Alifanety. Bobby Bissu aura à nouveau un rôle de finisseur, tout comme son compère bordelais Jon Echegaray. Baptiste Tilloles et Luka Keletaona sont également alignés sur le banc. Les Bleus peuvent ramener une médaille d'un championnat du monde U20 pour la cinquième fois de suite. Coup d'envoi : samedi à 18h00 (heure française), sur La Chaîne L'Équipe.

