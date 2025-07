''Les agents me prenaient pour un fou'' : ce champion de France raconte sa venue en Nouvelle-Zélande pour 3 francs 6 sous

Actuellement en Nouvelle-Zélande, l’ancien international U20 Clément Castets n’a pas embarqué avec les Bleus pour disputer la tournée d’été face aux All Blacks. Mais plutôt un virage à 180 degrés.

"Palmerston North, c’est un peu le bout du monde". À 20 000 kilomètres de Paris, à proximité des hauts reliefs de Tararua et Ruahine Ranges, au sud de l’île du Nord, se développe cette ville moyenne sur les rives de la rivière Manawatu. À environ 1h30 au nord de Wellington, où le XV de France a joué son 2ème test-match face aux All Blacks, samedi dernier.

Une ville à l’architecture pittoresque, battue par les vents tout au long de l’année et qui, à première vue, n’est ni la plus attractive ni la plus charmante de Nouvelle-Zélande. En revanche, le dépaysement en arrivant de la capitale française est total.

Clément Castets peut vous le confirmer : "Après quatre ans à Paris, où on a vraiment profité de la ville, je voulais partir sur quelque chose de plus calme. Palmerston, c’est un peu le fin fond de la Nouvelle-Zélande et ça correspond à ce qu’on cherchait", explique-t-il pour Midi Olympique.

Autrefois proche des Bleus

L’ancien pilier du Stade Toulousain et international U20 n’a pas embarqué avec les Bleus pour disputer la tournée d’été face aux All Blacks. Lui sort de deux saisons très difficiles avec le Stade Français et a d’ailleurs failli mettre un terme à sa carrière, à seulement 29 ans. Pourtant, ce gros cisailleur a autrefois flirté avec l’équipe de France, multipliant les appels à Marcoussis lorsqu’il enquillait tous les week-ends avec le Stade Toulousain et participait pleinement à 2 titres en Top 14 et la conquête de la Champions Cup en 2021.

Jusqu’à son départ pour le Stade Français, censé faire pleinement décoller sa carrière et se départir de l’ombre de Cyril Baille, impossible à déloger à gauche de la mêlée haut-garonnaise. Mais, de blessures en contre-performances, jamais le solide Castets (1m83 pour 123kg) ne s’imposera du côté de la Porte d’Auteuil. Comme beaucoup après leur départ de Toulouse, finalement…

Une signature pour peanuts, juste pour l'aventure

Au pied du mur, une épaule à moitié ballante, Castets a donc pris les choses en main pour sortir de son train-train quoitidien et s’offrir ce qui serait probablement son dernier kiffe rugbystique. Contacté par des clubs français désireux de s’offrir l’expérience d’un double-champion de France n’ayant pas encore atteint la trentaine, l’homme au 97 matchs de Top 14 n’est pas intéressé.

Quoi que ça lui coûte, il s’en ira au pays des Kiwis afin d’aller goûter à quelque chose de complètement différent. Là où la balle ovale équivaut à peu de choses près à la croix. Ou les moyens sont à des années-lumières de ceux qu’il connut en Top 14 durant des années.

Les agents et les clubs néo-zélandais ne comprenaient pas. Ils regardaient ma feuille de salaire en France et savaient ce qu’ils pouvaient me proposer. Le retour des agents, c’était : "Attends, les clubs sur place me demandent où est le problème." Ils me prenaient pour un fou, explique le principal intéressé à Midi Olympique et son envoyé spécial. (...) J’ai dit que j’avais bien compris la situation financière. Je savais que je toucherais beaucoup moins d’argent mais j’avais envie de m’amuser, d’aller dans une équipe où ça joue de partout sur le terrain.

De fil en aiguille, le gaucher réussi finalement à entrer en contact avec Hayden Triggs (ancien 2ème ligne du Super Rugby passé aussi par le Leinster) et Wesley Clarke, hommes forts des Manawatu Turbos. L’une des équipes les plus modestes du Bunning NPC, le championnat des provinces néo-zélandaises.

Je leur ai dit : "Proposez-moi ce que vous voulez. Peu importe l’argent, je viens dans tous les cas."

C’est ainsi qu’une fois sa luxation de l’épaule passée, Castets s’est envolé pour la Nouvelle-Zélande il y a quelques semaines, à l’issue de son contrat avec le Stade Français. Le pilier de 29 ans n’en est qu’aux les prémices de son aventure, mais il a déjà conscience de la chance qui lui est offerte, à l’autre bout du monde.

Dans 15 jours maintenant, il devrait donc disputer son premier match officiel au pays des Maoris, face à North Harbour, avec un vestiaire où cohabitent pros et semi-pros…. Et sillonner les 4 coins des 2 îles principales du pays, affronter les All Blacks non-retenus pour le Rugby Championship (David Havili, Julian Savea, Ethan Blackadder…), découvrir les terrains champêtres pour qui les dunes d’herbe qui les entourent font office de tribunes, et tout ce qui fait le charme de ce championnat relevé - quoique parfois hétérogène - et antichambre du Super Rugby.

Avec une idée en tête, en vue du début d’année 2026 ? "Je suis compétiteur. J’ai beau dire que j’y vais tranquille, je l’ai en tête. Le Super Rugby, ce serait incroyable, mais je sais plus ou moins que je vais un jour rechuter de mon épaule. Donc je n’ai pas trop de plans." Si jamais une proposition venait à arriver sur sa table à l’issue de la saison de NPC, Castets ne serait alors que le second français à évoluer dans une franchise néo-zélandaise en Super Rugby, après Christian Califano en 2002. Un pilier gauche, lui aussi…