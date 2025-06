VIDEO. Pied laser, passe lumineuse et sauvetage de folie : clutch, McKenzie envoie les Chiefs en finale !

Damian McKenzie a livré une masterclass en demi-finale du Super Rugby : 22 points au pied, une passe lumineuse et un sauvetage défensif énorme à la 66e minute.

La botte toujours aussi chirurgicale

Ce samedi, les Chiefs ont décroché leur billet pour la finale du Super Rugby en maîtrisant les Brumbies. Dans une demi-finale sous haute tension, un homme a une nouvelle fois crevé l’écran : Damian McKenzie. L’ouvreur des Chiefs a été omniprésent dans tous les compartiments du jeu.

Sous pression face à des Australiens accrocheurs, McKenzie n’a pas tremblé au pied. Avec six pénalités et deux transformations, il a offert 22 points précieux à son équipe, parfaitement accompagné par des avants dominateurs et une défense bien en place.

Sa gestion du jeu au pied, dans des conditions parfois délicates, a encore rappelé son sang-froid et son expérience des grands rendez-vous.

McKenzie, maestro à la distribution

Mais réduire le match de McKenzie à sa seule réussite face aux perches serait bien trop réducteur. Toujours aussi vif et imprévisible, il a su faire briller ses partenaires par des passes après contact, comme sur l'essai de Josh Jacomb à la 64e, des choix de jeu limpides et un tempo parfaitement maîtrisé.

Mais le geste qui restera dans les mémoires, c’est son sauvetage venu d’ailleurs à la 66e minute. Alors que Tom Wright filait à l’essai, McKenzie a signé un retour défensif incroyable, surgissant comme un diable pour annihiler l’action et préserver l’avance des Chiefs. Un tournant dans la rencontre qui symbolise parfaitement son investissement total.

Avec cette performance XXL, McKenzie confirme qu’il reste l’un des ouvreurs les plus complets du circuit et un sérieux candidat à une place de titulaire avec les All Blacks pour la coupe du monde 2027 en Australie.

En finale, les Chiefs savent qu’ils peuvent compter sur leur maître à jouer pour aller chercher un nouveau sacre. Ils y retrouveront les Crusaders, tombeurs des Blues, pour un choc 100 % néo-zélandais. Comme c'est le cas depuis les quatre dernières années.

Ils joueront ainsi leur troisième finale de rang, et espèrent enfin soulever le trophée. L'an passé, ce sont les Blues qui avaient dominé les Chiefs pour le titre. Ils ont l'occasion de prendre leur revanche sur les Crusaders, vainqueurs en 2023 à leurs dépens.