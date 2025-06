INSOLITE. Un Hollandais chez les All Blacks ? C’est oui, et ça devrait même se faire face au XV de France !

Fabian Holland, ce 2ème ligne néerlandais qui allait devenir All Black face au XV de France.

Au rayon des rugbymen d’Europe du Nord ayant tenté le coup en Nouvelle-Zélande, on connaissait l’Allemand Anton Segner, parti au pays des Kiwis il y a plusieurs années maintenant afin de poursuivre son rêve de devenir All Black.

Après 8 ans sur l’île du Nord néo-zélandaise, le 3ème ligne natif de Francfort n’a (encore) jamais porté le maillot à la fougère argentée mais à en tous cas réussi son pari de devenir le premier teuton à évoluer en Super Rugby, lui qui compte 31 matchs avec les Auckland Blues.

Holland en Nouvelle-Zélande

Bientôt, en revanche, un Néerlandais pourrait bien lui voler la vedette. Fabian Holland (cela ne s’invente pas), 2ème ligne de 22 ans aux dimensions prêtes pour le niveau international (2m04 pour 124kg) vient en effet d’être appelé chez les All Blacks pour préparer la tournée d’été face au XV de France.

Pourtant, le colosse des Highlanders n’est pas né à Dunedin, Invercargill ou même dans les îles du Pacifique, là où va souvent piocher la Nouvelle-Zélande.

TEST MATCHS. Savea, Barrett et le reste des stars All Blacks : voici le groupe pour défier les BleusNon, lui a grandi à Alkmaar, aux Pays-Bas, à une quarantaine de kilomètres au nord d’Amsterdam. Et puis c’est à 16 ans, obnubilé par sa passion pour le maillot le plus prestigieux de la planète rugby et son rêve de devenir All Black un jour, qu’il s’est envolé à l’autre bout de la planète.

Comme Thibaut Flament l’avait fait lors de son séjour en Argentine, Holland a grandi, s’est étoffé et a progressé au contact des meilleurs écoles de rugby de la planète, jusqu’à faire partie des meilleurs jeunes du pays. International U20, titulaire avec les Highlanders, essayé par la réserve nationale l’an dernier, le géant hollandais vient cette fois d’être sélectionné par Scott Robertson.

Décryptage. Damian McKenzie, la menace all black dont le XV de France devra à tout prix se méfier

Affrontera-t-il les (jeunes) Tricolores ? Si les All Blacks veulent eux aussi éplucher leur réservoir cet été, il y a fort à parier que celui que certains comparent à Brodie Retallick - pour sa capacité de déplacement mais aussi à ferrailler, ainsi que sa taille et sa gestuelle - connaisse sa première cape durant ces 3 tests. Même si la concurrence des Scott Barrett, Patrick Tuipulotu et Tupou Vaa’i sera évidemment rude. Mais à 22 ans seulement, Holland a (déjà) prouvé que même les plus grands obstacles ne semblaient pas lui faire peur.