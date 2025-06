TEST MATCHS. Savea, Barrett et le reste des stars All Blacks : voici le groupe pour défier les Bleus

Deux semaines avant le premier match contre le XV de France, les All Blacks ont dévoilé leur groupe pour la tournée d'été. Celui des Bleus tombera demain.

La tournée tant attendue, dans l'hexagone et à l'autre bout du monde, arrive à grand pas. À 2 semaines du premier match, les All Blacks viennent de dévoiler leur groupe de 33 joueurs pour défier les Bleus.

XV de France. Après son rouge, Cameron Woki privé des All Blacks ?Les All Blacks devront se passer notamment du pilier Ofa Tu'ungafasi et du talonneur Asafo Aumua, blessés. Leur serial marqueur à l'aile, Mark Tele'a, est également absent de liste. L'homme aux 13 essais en 19 sélections avec la Nouvelle-Zélande vient de signer un contrat au Japon pour la saison prochaine et n'est donc plus sélectionnable avec les All Blacks.

Sans Tele'a, avec la pépite Tavatavanawai

Avec l'absence de Tele'a, Scott Robertson fait appel à Timoci Tavatavanawai pour le remplacer, du moins numériquement. Car si le joueur, au physique impressionnant (1m75 et 106 kg), est un ailier de formation, il a été replacé au centre dernièrement. C'est d'ailleurs à ce poste que les Blacks annoncent le sélectionner.

VIDEO. Il met des culs à tout le monde, c'est le Tuisova du Super Rugby : Timoci Tavatavanawai

Tavatavanawai fait partie de 5 non capés de la liste. On y retrouve également le talonneur Brodie McAlister, le pilier Ollie Norris, le deuxième-ligne Fabian Holland et le troisième-ligne Du'Plessis Kirifi.

À noter que le troisième-ligne Luke Jacobson et le centre Anton Lienert-Brown sont sélectionnés mais incertains. En cas de forfait, ils seraient remplacés par Emoni Narawa et Christian Lio-Willie.

Une annonce faite chez les Barrett

Scott Robertson et son staff ont annoncé leur liste depuis le Coastal Rugby Club, club des débuts des frères Barrett dans le rugby. Une manière de conforter Scott Barrett dans son rôle de capitaine, alors qu'Ardie Savea est de plus en plus réclamé en Nouvelle-Zélande pour cette fonction.

Le troisième-ligne, récemment élu meilleur joueur de Super Rugby, est tout de même nommé vice-capitaine, aux côtés de Jordie Barrett. Les Blacks affronteront le XV de France à 3 reprises : le 5, le 12 et le 19 juillet, à 9h du matin (heure française) à chaque fois.