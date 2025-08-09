TRANSFERT. TOP 14. Clermont peut-il vraiment retenir Baptiste Jauneau face aux intentions claires de Toulon ?
Baptiste Jauneau attire les convoitises. Toulon aurait dégainé une offre XXL pour attirer le demi de mêlée clermontois en fin de contrat. Crédit image : Screenshot TOP 14
Le Rugby Club Toulonnais a ciblé Baptiste Jauneau pour renforcer sa charnière. L’ASM pourra-t-elle retenir son capitaine, en fin de contrat, face à l’offensive varoise ?

Selon les informations du Midi Olympique, le Rugby Club Toulonnais a dégainé une offre XXL pour attirer Baptiste Jauneau. Le jeune demi de mêlée de l’ASM Clermont Auvergne, en fin de contrat en juin prochain, serait dans le viseur du club varois pour renforcer sa charnière.

Un profil taillé pour le très haut niveau

À 21 ans, Jauneau n’est plus du tout un espoir : c'est un cadre de l’ASM, devenu capitaine, et reconnu pour son volume de jeu, son sens du timing et son mental de compétiteur.

Il a rapidement montré qu’il pouvait prendre le relais de Para, jusqu’à être comparé à Antoine Dupont par certains observateurs pour son abattage et sa vision. Poussant peu à peu le vétéran Sébastien Bézy sur le banc. 

Toulon, qui s’appuie aujourd’hui sur Baptiste Serin et la recrue Clovis Le Bail, semble anticiper l’avenir. Serin a déjà été évoqué dans des rumeurs de départ pour un dernier défi comme nous en parlions récemment. Miser sur Jauneau, c’est s’assurer un leader sur la durée.

Un marché très fermé

Le dossier Jauneau s’inscrit dans un marché des demis de mêlée très fermés où les talents sont très vite sécurisés. Clermont, qui a déjà vu partir des cadres ces dernières saisons, se retrouve face à un choix : casser sa tirelire pour retenir son capitaine ou préparer sa succession.

De son côté, Jauneau garde le cap. Dans une interview à La Montagne, il confiait son ambition de viser “le très haut niveau” et sa volonté de continuer à progresser. Surtout s'il veut prétendre à jouer avec le XV de France. Pour l'heure, Nolann Le Garrec, 23 ans, est devant lui.

Toulon, avec ses ambitions retrouvées, son ambiance volcanique au Vélodrome ou à Mayol, pourrait être le terrain idéal pour franchir un cap supplémentaire. La bataille ne fait que commencer. Et dans le rugby moderne, quand un club comme Toulon s’intéresse à un joueur, c’est rarement pour faire de la figuration.

Je suis sûr que Jauneau rêve du pilou pilou toute les nuits...

  • il y a 4 secondes

