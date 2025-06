TRANSFERT. TOP 14. Baptiste Serin (RCT) dans le viseur de l'ambitieuse concurrence pour un dernier défi ?

Le MHR rêve de Baptiste Serin pour renforcer sa charnière en 2026. Toulon lâchera-t-il son maître à jouer ? Un dossier brûlant démarre.

Le MHR n’en finit plus d’agiter le marché. Après avoir sécurisé plusieurs dossiers offensifs pour 2026, le club héraultais aurait, selon le Midi Olympique, déjà coché un nouveau nom sur ses tablettes : Baptiste Serin. À 31 ans, le demi de mêlée de Toulon pourrait bien être l’une des têtes d’affiche du prochain marché.

Un choix crucial pour Serin

Le natif de La Teste-de-Buch, passé par Bordeaux avant de s’imposer à Toulon, sera confronté à un choix de carrière important dans les mois à venir. Prolongé jusqu’en 2026 au RCT, Serin incarne depuis plusieurs saisons le patron du jeu toulonnais, avec sa vista, son sens du tempo et sa précision au pied qui font toujours des dégâts en Top 14. TRANSFERT. 140kg hors-taxes : Le Racing 92 sur le point de signer la future attraction du Top 14 ?Montpellier, désireux de renforcer son animation derrière, serait décidé à tenter sa chance. Dans un marché des demis de mêlée toujours scruté de près, l’arrivée d’un joueur de l’expérience de Serin offrirait un profil complémentaire à la jeune garde montpelliéraine.

D'autant que Léo Coly est très convoité et n'est lié avec le MHR que jusqu'en 2026. A l'instar de Serin, il pourrait être démarché par plusieurs formations de TOP 14 dès le début du mois de juillet.

Un profil qui colle à la vision du MHR

Avec 49 sélections en Bleu et une expérience européenne solide, Serin apporterait leadership et sang-froid dans les moments chauds, qualités précieuses dans un Top 14 toujours plus exigeant. Le joueur reste motivé, comme il l’expliquait récemment : « Tant que je me sens bien, je veux tout donner pour rester au plus haut niveau ». TOP 14. Bientôt 31 balais mais toujours motivé, Baptiste Serin vers une fin de carrière à Toulon ?Reste à savoir si Toulon sera prêt à voir partir son maître à jouer, et si Serin souhaitera relever un dernier défi dans une carrière déjà riche. Le MHR, de son côté, avance ses pions et prouve qu’il ne veut plus subir mais bâtir pour peser à nouveau dans le haut du tableau. Le feuilleton Serin ne fait que commencer, et on vous tiendra au jus.

En attendant, les Cistes pourront compter sur l'Australien Tom Banks, le Gallois Adma Beard, le Racingman Donovan Taofifenua ou encore Ricky Riccitelli (Blues). Notez également que Montpellier a déjà recruté un demi de mêlée pour la saison à venir : l'Écossais Ali Price. L'international aurait signé pour deux saisons alors que Cobus Reinach est parti. XV de France. Tuilagi, Priso, Serin : qui sont les grands absents de la liste de Galthié ?