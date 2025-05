TOP 14. Bientôt 31 balais mais toujours motivé, Baptiste Serin vers une fin de carrière à Toulon ?

Certains préparent leur retraite. Le demi de mêlée du RCT Baptiste Serin, lui, prépare 2027. Et peut-être un dernier gros chapitre en rouge et noir.

À bientôt 31 ans, Baptiste Serin n’a visiblement pas l’intention de tourner la page toulonnaise. Lui de lui l'idée de penser à revenir à Bordeaux pour boucler la boucle et jouer les remplaçants de luxe. Il a encore la niaque et surtout, il rêve d'un titre avec le RCT. La fête à Cardiff, la gueule de bois à Mayol en TOP 14 ? L'UBB face au défi mental et physique de l'après titreAlors que son contrat court jusqu’en 2026, le demi de mêlée discute actuellement d’une prolongation d’un an supplémentaire avec le staff varois. Et à en croire l’intéressé, les échanges sont plutôt bien engagés, comme le rapporte Var Matin.

On a récemment discuté avec Pierre. Pour l’instant, on se dirige vers un an de plus. J’espère que ça pourra se faire. Je ne peux pas en dire plus aujourd’hui, mais on a des discussions… et elles sont positives.

Une saison en dents de scie, mais une envie intacte

Le numéro 9 est un cadre dans le vestiaire et un relais technique précieux pour Pierre Mignoni. Qu'il soit titulaire ou finisseur, il met toujours un point d'honneur à motiver ses troupes et à donner le maximum jusqu'à la dernière seconde. L’ancien Bordelais veut désormais inscrire son nom dans la durée sur la Rade.

Dans un entretien à Var-Matin, il insistait récemment sur le besoin de "remettre de la joie collective" en fin de saison. Un discours de leader, qui traduit son attachement au projet toulonnais.

Dans les couloirs, certains ont évoqué l’idée d’un retour à l’UBB, son club formateur. Une hypothèse logique, d’autant que Maxime Lucu aura 33 ans et des poussières juin 2026, avec encore une année de contrat à honorer. Mais cette piste ne semble pas encore à l'ordre du jour. On imagine que Bordeaux, malgré son attachement à Serin, voudra faire un pari d'avenir. Pour l'heure, c'est l'international Martin Page-Relo, 26 ans, qui tient la corde alors que Lesgourgues retourne à Biarritz.

Vers une prolongation logique

De son côté, le Toulonnais reste à la fois "si proche et si loin" des Bleus, comme l’écrivait Sud Ouest en début d’année. Flamboyant avec Toulon mais pas vraiment dans les petits papiers de Fabien Galthié, Serin n’a plus forcément le XV de France dans un coin de la tête. Il avance avec ce qu’il maîtrise : son club, son vestiaire, et son avenir immédiat.

Pour Toulon, conserver un demi expérimenté et toujours aussi influent sur le rythme du jeu reste une bonne affaire. Et pour Serin, cette prolongation d’un an permettrait d’envisager l’avenir avec continuité… et une dernière danse bien méritée sous les couleurs du RCT. Il n'est pas impossible qu'il y termine sa carrière comme d'autres figures bien connues du Top 14 avant lui.