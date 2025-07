Revue de Presse. ‘‘Démons’’, ‘‘Conneries’’, etc. Le monde tombe sur le XV de France

Après le deuxième test-match face aux All Blacks, le XV de France n’a pas été épargné par la presse internationale, très critique envers les Bleus.

Il n’y a pas énormément de choses à sauver de cette rencontre. Au lendemain de la déculottée de Wellington, ce samedi 12 juillet, le XV de France n’a pas les faveurs de la presse internationale. Largement battus par les All Blacks (43-17), les Bleus ont signé la plus large défaite de l’ère Fabien Galthié et ont été dépassés en Océanie. Dans l’Hexagone ou en dehors, la revue de ce match, que l’on souhaite anecdotique, est glaciale pour les Tricolores.

Le XV de France critiqué

Au pays, certains commentaires médiatiques incitent à ne plus se faire d’illusion. Dans le Midi Olympique, le journaliste Marc Duzan livre un compte rendu incitant à redescendre sur terre. “On s’était laissé porter, malgré nous, par cette mélodie jouée au bout du monde et qui voulait que les All Blacks n’aient plus le réservoir de jadis, pleurent leur rugby d’antan et, pris un par un, auraient finalement bien du mal à se faire une place en Top 14. Tout ça était évidemment un ramassis de conneries, un leurre, un piège, un immonde chant des sirènes”, rapporte le journal spécialisé.

Du côté de L’Équipe, “un brutal retour à la normale” est évoqué pour le XV de France. Selon le quotidien sportif, le revers subi à Wellington est “à la bonne échelle compte tenu de la physionomie globale de la rencontre”. Une démonstration sans concession qui tiendrait, en partie, ses origines d’une défaillance flagrance en conquête et d’un jeu au pied médiocre, selon le journal.

Des Bleus “punis”

En Nouvelle-Zélande, la juste logique des choses semble retrouvée et les médias apparaissent rassurés. Pour Radio New Zealand, “si les temps forts sont consacrés aux passes après-contact, la victoire des All Blacks tient tout autant à leur maîtrise magistrale du terrain”. La station évoque d’ailleurs la qualité de la charnière Roigard-Barrett et l’excellence dévoilée par les All Blacks dans le jeu au pied.

Également, le New-Zealand Herald affirme que “les All Blacks ont banni les démons de Dunedin”, observés la semaine précédente. Le quotidien explique que la sélection néo-zélandaise a signé une “performance clinique”. “Leur intention de jouer rapidement, avec des touches et des passes rapides, était évidente du début à la fin. Mais cette performance a aussi mis en évidence leurs multiples atouts, du maul au pied de Beauden Barrett”, argue le journaliste Liam Napier.

Toujours en Océanie, The Roar ironise sur la rencontre. Après s’être posé la question d’un potentiel exploit français, le média australien lance son compte rendu du match ainsi : “Eh bien, ça n'a pas pris longtemps pour obtenir une réponse.” Il assure que les All Blacks “ont puni” le XV de France et que les locaux ont pu “faire des passes à volonté” face à une défense française passive et dépassée.

Pour Rugby Pass, la “France n'a pas pu rivaliser avec le rythme et la puissance de la Nouvelle-Zélande”, sur ce test-match. “Cette fois-ci, les Bleus n'ont jamais semblé croire” à l’exploit, se désole le média anglophone. Pour eux, la France “a commencé à craquer” au moment de l’exclusion temporaire de Joshua Brennan, à la 28ᵉ minute de jeu. Dans ses notes, la rédaction met tout de même à l’honneur Nolann Le Garrec.

