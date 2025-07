‘‘On fait des choix’’, Steve Hansen défend le XV de France et fait front à la Nouvelle-Zélande

Interrogé par le Midi Olympique, l’ancien sélectionneur des All Blacks Steve Hansen s’est rangé du côté du XV de France et de Fabien Galthié.

C’est une prise de parole qui compte pour apaiser les débats. Dans un entretien publié par le Midi Olympique, ce jeudi 10 juillet, l’ancien sélectionneur des All Blacks Steve Hansen s'est prononcé sur la tournée d’été du XV de France. Cette dernière se dispute actuellement en Nouvelle-Zélande, du 5 au 19 juillet. La prochaine rencontre est attendue ce samedi 12 juillet au Sky Stadium de Wellington, dès 9h05.

Plus précisément, le stratège néo-zélandais a donné son avis au sujet du groupe tricolore, sans les cadres habituels, arrivé en Océanie au début du mois. Sur ce sujet, la presse néo-zélandaise, plusieurs éditorialistes et l’ancien international All Black Justin Marshall (81 caps) avaient qualifié ce XV de France remanié de “manque de respect” envers l’institution de l’Aotearoa.

''Notre père est Néo-Zélandais''… Plutôt All Blacks ou XV de France ? Sam Spring répond

De son côté, Steve Hansen avance l’interprétation suivante : “En tant qu’entraîneur, on fait des choix stratégiques : on prévoit les équipes des mois à l’avance, on relance certains mecs, on en repose d’autres… Ce n’est pas manquer de respect à quiconque. Et ce premier test a bien démontré que les jeunes Français peuvent rivaliser au plus haut niveau.[...] Certains sous-estiment cette équipe de France, mais porter le maillot national motive les joueurs à se dépasser. Ils jouent au-delà d’eux-mêmes, dans ces cas-là.”

Ainsi, l’ancien homme fort des All Blacks propose un avis opposé à celui observé dans son pays, ces dernières semaines. De plus, il rappelle également le statut de la sélection néo-zélandaise : “Quand on est All Black, on n’a pas d’excuse. Malgré tout, ils étaient un peu rouillés sur ce premier test ; c’est d’ailleurs toujours le cas, pour le premier test de la saison… Quand j’étais à la tête de l’équipe, tout le monde nous tombait dessus après le premier test. C’est le sens de l’histoire. Puis, tôt ou tard, les All Blacks redeviennent les All Blacks…”

XV de France. ‘‘Aucun respect pour nous’’, Guillard répond à la presse néo-zélandaise

Steve Hansen, homme de raison

Cette situation entre les deux environnements rugbystiques, français et néo-zélandais, crée une tension inédite entre les nations concernées. Jusqu’alors, les relations entre l’Hexagone et l’Aotearoa ne faisaient aucune vague. Ainsi, si la parole de Steve Hansen est importante dans cette équation, c’est parce que le palmarès de l’actuel entraîneur du club japonais de Toyota Verblitz lui offre un statut particulier.

Vainqueur de la Coupe du monde de rugby en tant que sélectionneur en 2015, Steve Hansen est une figure des All Blacks. Arrivé dans l’encadrement de la sélection océanienne en 2004, il est resté l’adjoint de Graham Henry, autre entraîneur mythique, durant huit années consécutives. Ensuite, il a pris la tête de l’équipe en 2011 et son succès a été sans partage.

De fait, en plus de son titre mondial, il a remporté environ 87 % de ses rencontres avec les All Blacks. Dans l’histoire, aucun sélectionneur ayant enregistré au moins 15 matchs à la tête de cette sélection n’a fait mieux. Également, il est celui à son poste qui compte le plus de matchs avec cette équipe, 107 rencontres exactement. Entre 2015 et 2016, il remporte 18 rencontres consécutives, un record dans l’histoire des nations de Tiers 1. Sous ses ordres, la sélection avait retrouvé son surnom des “Invincibles”, qu’elle portait dans les années 20.

XV de France. Le 16ème du nom : le Toulousain Joshua Brennan va entrer dans un cercle très fermé face aux All Blacks