XV de France. Charnière reconduite, Barassi-Depoortère au centre : voici la compo officielle des Bleus face aux All Blacks

Pas de Fickou ni de Villière, Fabien Galthié a revu ses plans pour le 2e test, avec pas moins de 10 changements dans le XV de départ. La charnière est reconduite.

Pas de surprise, ou presque, le XV de France vient de dévoiler l'équipe qui défiera les All Blacks pour le deuxième test, samedi (9h05, heure française) à Wellington.

Et le XV ressemble parfaitement à ce qui avait été annoncé durant la semaine. Gaëtan Barlot enchaîne au talon et prend même le capitanat. Il sera accompagné d'Erdocio et de Colombe.

Une paire Barassi - Depoortère au centre

Dans la cage, ce sera une association à 0 sélection au niveau international, composée de Joshua Brennan et Matthias Halagahu. Ils seront supportés par une troisième ligne à moins d'une sélection de moyenne, avec Bochaton (0 cape), Abadie en 8 (1 cape) et Van Tonder (1 cape).

Convaincante la semaine dernière à Dunedin, la charnière Le Garrec - Segonds est reconduite pour ce deuxième test. Elle devra mener les Bleus à la victoire, face à des Néo-zélandais revanchards.

Et si Barlot prend le capitanat, c'est que Gaël Fickou n'est pas dans le groupe. Au centre, Fabien Galthié a préféré aligner les deux finalistes Pierre-Louis Barassi et Nicolas Depoortère, pour une association encore inédite, entre deux joueurs habituellement 13, C'est le Toulousain qui portera le n°12 samedi.

🇳🇿🇫🇷 La 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗼𝘀𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲 𝗻𝗼𝘀 𝗕𝗹𝗲𝘂𝘀 pour ce deuxième choc face aux All Blacks !



Rendez-vous samedi à 9h05

— France Rugby (@FranceRugby) July 10, 2025

Gailleton à l'aile, Jauneau hors groupe

Deuxième centre la semaine dernière, Emilien Gailleton glisse à l'aile, tout comme son coéquipier à la Section Paloise, Théo Attissogbe. De retour d'une béquille qui l'aura éloigné des terrains près de 2 semaines, Léo Barré occupera le poste d'arrière.

Sur le banc : Bourgarit, Mallez et Montagne enchaînent. Romain Taofifénua et Cameron Woki seront également de la partie. Avec un banc en 6-2, comme la semaine dernière, c'est Vergnes-Taillefer qui prend la dernière place des avants, tandis que Thibault Daubagna et Antoine Hastoy couvriront les postes de derrière.

Pas de Baptiste Jauneau alors, peut-être sanctionné par une entrée ratée à Dunedin, mais dans un contexte qui ne lui était pas très favorable. Cette équipe, encore plus inexpérimentée que la semaine dernière, compte 4,3 sélections de moyenne dans le XV de départ et 7,7 capes de moyenne sur les 23 joueurs de la feuille de match.