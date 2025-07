XV de France. ''Pas de bisous, ni de câlins'' : Galthié durcit le ton avant le 2e test contre les Blacks

Le ton est donné, Fabien Galthié s'attend à une autre Nouvelle-Zélande et a préparé ses joueurs à un match plus âpre. Il ne faudra pas être tendre.

Fabien Galthié hausse le ton avant d'affronter les All Blacks. C'est du moins avec cette intention qu'il s'est présenté devant la presse ce jeudi afin de dévoiler la composition d'équipe qui affrontera la Nouvelle-Zélande samedi à Wellington.

S'il a déclaré son amour pour les Néo-zélandais, déclarant que les Bleus "sont fans des All Blacks", il n'a pas oublié de rappeler que de les affronter, c'est "se mesurer [à eux] et être ambitieux".

Les Bleus "complexés" à Dunedin

Il a passé en revue le match et la stratégie de Dunedin, évoquant le sentiment que ces joueurs ont été complexés par moment. Il espère donc que son équipe fera preuve d'un plus d'ambition, notamment "sur la partie possession". Il déplore certains coups qui n'ont pas été joués alors que ces Bleus "ont les armes" pour le faire.

On est fan des All Blacks, mais il ne faut pas se sous-estimer et parfois, samedi dernier, j'ai le sentiment qu'il y a eu un complexe. Il faut l'évacuer et se dire qu'on est aussi capable. On a des armes, nous-aussi.

Fabien Galthié est également revenu sur les quelques petits coup de gueules entendus cette semaine sur les prés, rappelant que "l'entraînement est la préparation au chaos."

Tournée d'été. Barrett forfait et Clarke à l'aile : la composition officielle des All Blacks

"On ne joue pas les Blacks en se faisant des bisous"

Mais ce qu'il faut retenir, c'est la dureté des propos de Galthié qui reflète bien ce à quoi ont été préparés les Bleus et ce qui va les attendre à Wellington. Au sein du XV de France, "l'entraînement est sans concession", ce qui est produit à l'entraînement va conditionner la performance au match.

Et puisqu'ils se préparent au chaos, l'entraînement permet "de vivre des choses très fortes, [...] pour être prêt à les supporter le jour J." Il est donc "plus intense que le match", avec une vitesse de jeu encore "plus rapide."

Galthié justifie cela par le besoin de créer des connexions neuromusculaires nécessaires pour la rencontre, mais surtout émotionnelles. Car jouer les Blacks représente une charge mentale et émotionnelle importante. Il n'est donc pas possible de "préparer un match face aux All Blacks en se faisant des bisous ou des câlins". Fabien Galthié prépare ses joueurs à relever l'immense défi qui les attend. Coup d'envoi samedi à 9h05 (heure française).

RUGBY. All Blacks – France : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le 2e test ?