XV DE FRANCE. Nouveau forfait pour les All Blacks, qui perdent un facteur X

Il est vrai que cette ligne de trois-quarts des All Blacks ne possède presque que des facteurs X, entre les frères Beauden Barrett et Jordie Barrett, Will Jordan ou Rieko Ioane. Mais pour le deuxième match de la tournée d'été contre le XV de France, elle est amputée de Caleb Clarke.

Il s'est blessé à la cheville durant l'entraînement de la veille, et est absent du deuxième test face aux Bleus, qui doit se jouer ce samedi à Wellington, à 9h05 (heure française) . Ce forfait s'ajoute à ceux déjà connus de Scott Barrett et Sevu Reece.

C'est un ailier rapide, capable d'éliminer par une percussion frontale ou par des crochets, que perdent les Blacks. Il avait notamment marqué 6 essais en 4 matchs lors du dernier Rugby Championship.

Si sa durée d'indisponibilité n'est pas encore connue, le joueur devant passer des examens complémentaires, il est d'ores et déjà forfait pour le deuxième test face aux Bleus. Et peut-être même plus.

Caleb Clarke, has unfortunately been withdrawn from the team to play France on Saturday night, after sustaining a high ankle injury during Thursday’s training run.



Caleb is having scans to establish the extent of the injury, however he has been ruled out of the remainder of the… pic.twitter.com/Sd6VZTcr33