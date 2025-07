XV de France. ‘‘Aucun respect pour nous’’, Guillard répond à la presse néo-zélandaise

Après le match perdu de peu par le XV de France chez les All Blacks (31-27), Mickaël Guillard n’a pas épargné la presse néo-zélandaise, au micro de Canal +.

'Si on parle, il faut assumer derrière.' Cette phrase, vous l’avez sûrement déjà entendue, mais ce samedi 5 juillet, à Dunedin, Mickaël Guillard a décidé de faire le cheminement inverse. Comme tous les joueurs du XV de France, le Lyonnais a montré de quoi il était capable face aux All Blacks, avant de parler. Les Bleus manquent l’exploit de peu (31-27).

RUGBY. Le XV de France régale et frôle l’exploit chez des All Blacks sous le choc

Un XV de France admirable

Depuis plusieurs jours, certains consultants et journalistes de l’Aotearoa ont pointé du doigt le groupe du XV de France appelée par Fabien Galthié. Beaucoup n’ont pas hésité à parler d’un manque de respect des Bleus envers les All Blacks. Avec son essai et une performance individuelle aboutie, Mickaël Guillard a réagi à ces commentaires, parfois déplacés envers le groupe tricolore.

Au micro de Canal +, le deuxième ligne reconverti en 8 sur cette tournée a évoqué les publications de la presse néo-zélandaise publiées avant la rencontre. “Ça nous a motivés. Quand on n'a aucun respect pour les 42 joueurs appelés… Qu’on ne reçoit des moqueries venues de la presse néo-zélandaise… On avait tous très à cœur de faire un gros match”, lance le Lyonnais.

"On peut être fier de nous !" 🎙️



Mickaël Guillard après la courte défaite des Bleus en Nouvelle-Zélande 🐓#NZLFRA pic.twitter.com/S7oVtJx8JV — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) July 5, 2025

De plus, Mickaël Guillard fait corps avec ses coéquipiers et affirme que “certes, il n’y a pas tous les meilleurs joueurs, mais ceux qui sont là ont le niveau”. Il argue que les Bleus de ce XV de France atypique “ont pu montrer qu’ils pouvaient rivaliser” avec les All Blacks. Par ailleurs, le joueur du LOU rappelle qu’ils étaient venus sur la pelouse du Forsyth Barr Stadium pour gagner en étant prêt à “tout donner pour ce maillot”.

VIDÉO. Guillard l’incontournable, le XV de France surprend les All Blacks !

La douche néo-zélandaise

En Nouvelle-Zélande, l’annonce d’un XV de France largement remanié a provoqué l’agacement. Si les All Blacks affichent leur concentration et assurent craindre des Bleus sans pression sur cette tournée, les observateurs, eux, digèrent mal cette décision. Pour beaucoup, une tournée sans les cadres français dénature l’affiche. Ce déplacement est perçu comme une occasion manquée, dans un pays où le rugby est une affaire (très) sérieuse.

Les critiques se multiplient notamment du côté des anciens joueurs. Justin Marshall, ancien demi de mêlée passé par Montpellier, s’est montré particulièrement virulent : “C’est une connerie absolue… On ne devrait plus les inviter”, a-t-il lâché sur The Breakdown. À ses yeux, ce choix porte atteinte au prestige des affrontements entre les deux nations. Une sortie qui reflète bien la déception ressentie en terres maories.

Même les médias ne mâchent pas leurs mots. Sky Sports NZ ironise sur “l’équipe que les All Blacks devront affronter (et corriger)”. Pour eux, les Bleus ont manqué de respect à la tradition. En Nouvelle-Zélande, on attendait un choc au sommet. À la place, c’est une polémique qui s’installe avant une rencontre qui a finalement donné lieu à quelques sueurs froides.

‘‘Pas de complexe d'infériorité’’, le XV de France vers un exploit chez les All Blacks ?