VIDÉO. Guillard l’incontournable, le XV de France surprend les All Blacks !

Après une entame réussie, le XV de France inscrit le premier essai du match après une belle action des trois-quarts, conclue par Mickaël Guillard.

Les Bleus sont en Nouvelle-Zélande pour une tournée qui s’annonce des plus tendues. Ce samedi 5 juillet, le Forsyth Barr Stadium de Dunedin accueillait le XV de France. Alors qu’une large victoire des All Blacks est espérée par les médias locaux, la France a réussi son entame. Preuve en est, Mickaël Guillard inscrit le premier essai de la rencontre.

Le XV de France accélère

À la 17e minute de jeu, les Bleus arrivent dans l’en-but adverse. Avant cela, ils se sont fait peur en pensant subir un essai de Jordie Barrett, finalement annulé. Pour se mobiliser, le XV de France signe un mouvement d’école, après une mêlée à quelques mètres de la ligne médiane.

Solide sur le pack, Nolann Le Garrec éjecte le ballon rapidement. Le cuir file sur la largeur et arrive dans les mains du feu-follet du Béarn, Théo Attissogbe. L’arrière polyvalent voit la brèche dans la défense des All Blacks et s’y engouffre pour faire avancer les siens. Émilien Gailleton et Gabin Villière sont au soutien.

Logiquement, un Béarnais en cache un autre et Théo Attissogbe privilégie Émilien Gailleton à la fin de sa course. Le centre du XV de France est arrêté à seulement cinq mètres de la ligne, mais le soutien est au rendez-vous et le ballon reste français. Les Bleus se montrent particulièrement menaçants pour la première fois de la rencontre.

Nolann Le Garrec trouve Joris Segonds, qui transmet le ballon à Gaël Fickou. Le capitaine des Bleus pense trouver la brèche, en se jouant de Scott Barrett. Cependant, le Racingman est arrivé à seulement quelques centimètres de la ligne, mais met rapidement la gonfle à disposition. Mickaël Guillard ne se fait pas prier et va aplatir en Terre promise.

Mickaël Guillard, le phénomène

Aligné en tant que troisième ligne centre, le Lyonnais Mickaël Guillard continue de montrer qu’il est incontournable avec le XV de France. Apparu pour la première fois sous le maillot frappé du coq à l’été 2024, en Argentine, il a désormais pleinement intégré les plans de Fabien Galthié, qui l’avait plutôt utilisé en deuxième ligne jusqu’alors.

Mobile et puissant, Mickaël Guillard a signé son deuxième essai en Bleu dans sa carrière. Il avait inscrit le premier il y a seulement quelques mois, face à l’Italie lors du dernier Tournoi des VI Nations. Par ailleurs, plusieurs joueurs déjà présents en Argentine l’année dernière se sont illustrés sur cette action en plus du Lyonnais, comme Émilien Gailleton ou Théo Attissogbe.

