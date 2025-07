XV DE FRANCE. Segonds, Spring, Duguid : ces Bleus qui ont tout à gagner samedi face aux All Blacks

Face aux All Blacks, le XV de France sera jeune, comme à chaque fois en période estivale. L'occasion pour de nombreux joueurs de marquer des points auprès du staff.

Ils se nomment Tyler Duguid, Joris Segonds, Killian Tixeront ou Tom Spring et sont à quelques heures de vivre, pour la plupart, un baptême du feu face aux All Blacks, sur leurs terres.

Certains souhaitent donc surfer sur leur bonne forme, comme le deuxième ligne montpelliérain Duguid. Impressionnant face à l'Angleterre A, Duguid a été reconduit pour ce premier test. L'occasion pour lui de se faire remarquer et de grapiller des places dans la hiérarchie de la deuxième ligne, où l'on trouve Meafou, Flament, Guillard, Tuilagi, Auradou et même Roumat. Première pour Spring et Segonds, Villlière présent : la composition du XV de France face aux All Blacks

La troisième ligne clermontoise

Un cran derrière dans la mêlée, en troisième ligne, deux Clermontois titulaires samedi à Dunedin ont une carte à jouer. L'un, car il est un espoir du poste et semble être apprécié par le staff de Galthié pour son profil aérien, combatif et endurant. Il s'agit de Killian Tixeront, qui enchaîne les rassemblements des Bleus dernièrement. Et son dépannage au centre en Angleterre, à l'image d'un Oscar Jégou, a été apprécié par le staff.

''C’est un sauvageon qu’il faut apprivoiser'' : qui est ce rude 3ème ligne qui impressionne le Top 14 ?

Avec lui, son compère de la troisième ligne et coéquipier à Clermont, Alexandre Fischer. Celui qui évoluera à Bayonne l'année prochaine était dans les petits papiers Bleus au début du mandat Galthié, avant d'enchaîner les pépins physiques. Énorme travailleur et gratteur, il possède un profil guerrier à la Jack Willis. Au sein d'une troisième ligne ultra-fournie en équipe de France, il ne peut que gagner des places. De non-conservé en ProD2 au toit du Top 14 sur conseil de Dupont : l'ascension non-programmée de Paul Graou

Segond plutôt qu'Hastoy ou Berdeu à la baguette

Choix fort à l'ouverture, Fabien Galthié préfère Joris Segonds, à la place d'Antoine Hastoy ou de Léo Berdeu. Preuve que le bayonnais est passé devant ses concurrents au poste. Auteur d'une excellente saison dans le Pays basque, Galthié estime justement que "c'est son heure". À lui de saisir cette opportunité désormais.

Coéquipier de Segonds en club et de retour dans son pays d'origine, cette sélection a tout de spécial pour Tom Spring. Initialement dévolue à Théo Attissogbe, la place à l'aile s'est libérée à la suite de la blessure de Thiberghien et du replacement du Palois à l'arrière. Auteur d'une "très bonne saison avec Bayonne", a déclaré Galthié, Spring peut marquer des points.

Dans cette énumération, on aurait pu citer les Palois Gailleton et Attissogbe. Le premier, car il a la possibilité de s'affirmer au centre face à ses concurrents au poste, Nicolas Depoortère et Pierre-Louis Barassi, qui viennent d'arriver en Nouvelle-Zélande. Le second, puisque sa place dans le XV de départ semble être acquise d'office. Excellent aussi bien à l'aile qu'à l'arrière, sa polyvalence est un atout précieux, surtout lorsqu'il faut remodeler l'équipe. Barrett à la baguette, Rieko Ioane change de poste : la compo des All Blacks face au XV de France