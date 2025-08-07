''S'il m'appelle, j'y vais sans hésiter'' : Tuifua, les Bleus dans le cœur, les All Blacks en tête

Aujourd'hui en France, Patrick Tuifua est un grand talent convoité par les Bleus et les All Blacks. Et le joueur semble toujours tiraillé entre les deux.

Arrivé cet été à Toulon en provenance de la Nouvelle-Zélande, Patrick Tuifua est perçu comme le futur talent à son poste. Avec toutes les sollicitations qui accompagnent son statut de jeune talent, il est convoité par deux nations majeures du rugby mondial.

D'un côté, la France, dont il possède la nationalité, puisque né en Nouvelle-Calédonie et y ayant grandi. D'un autre, la Nouvelle-Zélande, car c'est chez les Kiwis qu'il a emménagé à ses 15 ans, afin d'intégrer les programmes jeunes du rugby néo-zélandais.

Aperçu avec les Bleuets... et les Baby Blacks

Sélectionnable par les deux nations, Patrick Tuifua a donc goûté aux sélections jeunes. Il a d'ailleurs joué pour le XV de France U20 durant le Tournoi des 6 Nations 2024. Mais ne vous y méprenez pas, la fougère est aussi dans sa tête puisque quelques semaines avant cela, il avait réalisé un stage avec les Baby Blacks.

Il a donc choisi les Bleuets chez les jeunes. Tuifua devait d'ailleurs participer à la Coupe du monde U20 2024 avec la France, avant qu'une grave blessure au genou ne l'en prive.

Resté en Nouvelle-Zélande avec l'espoir des Blacks

À l'été 2024, Patrick Tuifua était fortement désiré de toute part, notamment dans l'hexagone. Il avait finalement décidé de rester en Nouvelle-Zélande, jouant le championnat des provinces avec les Hawke's Bay, et préparant le Super Rugby avec les Hurricanes.

Un championnat dans lequel il a rêvé de jouer. Mais n'ayant pas été sélectionné par la franchise, il a décidé de rejoindre l'hexagone. En s'engageant au RC Toulon pour 3 ans, il a grandement hypothéqué ses chances de jouer pour les All Blacks un jour. Il n'oublie pas la Nouvelle-Zélande pour autant, souhaitant ne "pas faire une croix sur le Super Rugby" et espérant "y retourner un jour", confie-t-il à L'Équipe.

🇳🇿✈🔴⚫



𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐜𝐤 𝐓𝐮𝐢𝐟𝐮𝐚 rejoindra la Rade pour les 3️⃣ prochaines saisons 🔥



Le communiqué ⤵ — RCT – Rugby Club Toulonnais (@RCTofficiel) April 3, 2025

"Si Fabien Galthié m'appelle, j'y vais !"

Sous contrat maintenant à Toulon, une destination qui semble très bien lui convenir, Patrick Tuifua tentera d'obtenir des minutes en Top 14. Il l'avoue d'ailleurs, si dans le Pacifique, le Super Rugby est plus suivi, le Top 14 constitue tout de même "un rêve quand on commence à jouer au rugby." Avant cela, il devra tout de même soigner son genou.

Et quand on lui parle de Galthié : "s'il m'appelle aujourd'hui, j'y vais sans hésiter", assure le jeune troisième ligne. La France garde donc une certaine place dans son cœur. Si Fabien Galthié avait pensé à lui pour la tournée en Argentine avant qu'il ne se blesse, Tuifua devra d'abord se faire sa place à Toulon avant d'envisager le XV de France.

Mais ce qui est sûr, c'est que le jeune homme est tiraillé entre la France et la Nouvelle-Zélande. S'il jouera certainement en Top 14 cette saison, puis en Super Rugby plus tard dans sa carrière, s'il décide de retourner chez les Kiwis, la question de sa nationalité sportive reste en suspens. Et vu comment balance son cœur, si vous lui proposez de jouer pour les Bleus ET les Blacks, il ne serait pas surprenant qu'il accepte la proposition avec joie.

