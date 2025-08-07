Rugby. ''vraie-fausse'' retraite : Nic White sort (déjà) de sa retraite pour sauver les Wallabies
Une semaine après ses adieux, l’ancien Montpelliérain rechausse les crampons pour le Rugby Championship. crédit photo : screenshot Wallabies
Touché par la blessure de Jake Gordon, Joe Schmidt a rappelé le vétéran au secours d’un groupe australien en souffrance. White, 73 sélections, sera encore là. Une dernière fois ?

Ce devait être son dernier tour de piste. Le 2 août, Nic White quittait la pelouse de l’Accor Stadium de Sydney sous une ovation. À 35 ans, le vétéran avait disputé son 73e et dernier match avec les Wallabies. Enfin, ça, c’était la théorie.

RUGBY. La ''loi Giteau'' abolie : l'Australie frappe fort à deux ans du MondialRUGBY. La ''loi Giteau'' abolie : l'Australie frappe fort à deux ans du Mondial

Car une semaine plus tard à peine, son nom est réapparu dans la liste de Joe Schmidt pour le Rugby Championship. Pas prévu, pas calculé. Juste une réponse à un coup dur : la blessure de Jake Gordon, qui laisse le poste de numéro 9 orphelin d’un cadre. Face à ce trou dans la charnière, White a levé la main.

Le devoir avant tout

Dans un groupe frappé par les absences (Lolesio, Lynagh, Alaalatoa, Potter...), l’expérience est devenue une denrée rare. Le sélectionneur n’a donc pas hésité à rappeler le plus capé des Wallabies encore en activité. Et selon la fédération australienne, le joueur s’est "porté volontaire pour aider le groupe une dernière fois". Fidèle à l’image qu’il véhicule depuis ses débuts : engagé, rigoureux, au service du collectif.

Il accompagnera donc Tate McDermott, désormais n°1 dans la hiérarchie, et Ryan Lonergan, appelé pour la première fois. Un rôle de doublure, de mentor, voire de pompier de luxe. Car même si la priorité est de former la relève, White apporte avec lui ce que Schmidt cherche désespérément : du vécu, de la maîtrise, du leadership.

De Montpellier à Johannesburg

L’ancien joueur de Montpellier, passé aussi par Exeter, Canberra et Perth, n’en est pas à son premier come-back. Mais celui-ci, personne ne l’avait vu venir. Ni les supporters, ni même ses coéquipiers, qui l’avaient célébré comme il se doit avant sa "dernière" face aux Lions.

Il sera pourtant bien du voyage en Afrique du Sud pour affronter les champions du monde à deux reprises, les 16 et 23 août. Dans un contexte tendu, où l’Australie n’a plus remporté le Rugby Championship depuis 2015, chaque détail compte. Et chaque joueur d’expérience peut faire la différence.

White, une moustache, et du cœur

Au-delà du plan sportif, c’est aussi une belle histoire de fidélité qui se dessine. Celle d’un joueur qui, malgré l’usure des années et une carrière bien remplie, n’a pas tourné le dos à son maillot quand il a été appelé. Une semaine après ses adieux, il a simplement dit oui. Par envie d’aider. Par fierté, aussi.

On ne sait pas encore s’il jouera. Peut-être ne posera-t-il même pas un crampon sur la pelouse de Johannesburg ou du Cap. Mais ce retour express en dit long sur l’homme qu’est Nic White. Et il y a fort à parier que même sans ballon en main, il aura un rôle à jouer.

Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires
Cet article ne contient aucun commentaire, soyez le premier à en poster un !

Derniers articles

 News
Top 14. Préparation express, absents de marque : l’envers du retour à l’entraînement de l’UBB
News
TOP 14. Dans les pas de J-L Du Preez : Lachlan Swinton, cet ''enforcer'' qui a tout d’une nouvelle recrue pour l’UBB
News
''Il me faisait un peu penser à Owen Farrell'' : qui est ce minot ''so british'' qui monte du côté du RCT ?
News
Top 14. La jeunesse et le talent tricolore prennent les rênes : le XV type (probable) du Racing en 2025-2026
News
TOP 14. ''Je veux être un chien qui se bat pour le maillot'' : Mathis Ferté débarque à Toulon avec les crocs
News
TOP 14. TRANSFERT. Le RCT bientôt avec la paire de centres de l’équipe d’Italie ? Un joueur y travaille
Arbitrage
TOP 14/PRO D2. ARBITRAGE. Carton orange : mode d'emploi de la nouveauté qui va secouer le rugby
Arbitrage
TOP 14/PRO D2. Carton orange, arbitres sonorisés : les 7 grandes nouveautés d'arbitrage à connaître avant la reprise
News
RUGBY. La ''loi Giteau'' abolie : l'Australie frappe fort à deux ans du Mondial
News
TOP 14. Woki dans la cage, Du Preez en homme de main : le XV type (probable) de l’UBB pour 2025/2026
News
TOP 14/PRO D2. ''On est complètement défavorable'' : les arbitres s'opposent à la haie d'honneur au début des matchs