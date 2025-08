RUGBY. La ''loi Giteau'' abolie : l'Australie frappe fort à deux ans du Mondial

Le rugby australien tourne une page. Une décision qui pourrait transformer le visage de la sélection dès le Rugby Championship.

C’est une petite révolution qui pourrait faire un grand bruit. La Fédération australienne a annoncé cette semaine la suppression définitive de toute restriction de sélection pour les joueurs évoluant à l’étranger. Traduction : tout Australien, quel que soit son club ou son championnat, est désormais sélectionnable en équipe nationale.

Fin d’une époque

Cette politique enterre définitivement la fameuse "loi Giteau", du nom de l’ancien ouvreur du RCT, instaurée en 2015 pour permettre aux vétérans de Super Rugby partis à l’étranger de rester éligibles… à condition d’avoir au moins 60 sélections et 7 saisons dans le championnat local.

Un compromis déjà largement assoupli ces dernières années, comme en témoigne le retour de Will Skelton (La Rochelle) sous le maillot or et vert. Mais désormais, même ces conditions sautent. “Joe [Schmidt] peut sélectionner qui il veut”, a confirmé Peter Horne, directeur de la performance à Rugby Australia.

Le Top 14 au centre du jeu

Ce changement n’arrive pas par hasard. L’Australie voit fuir nombre de ses meilleurs éléments, séduits par les contrats européens. Le pilier Taniela Tupou vient de s’engager avec le Racing 92, Tom Hooper file à Exeter, et les exemples s’accumulent.

Dans cette configuration, conserver l’ancien système, c’était se priver volontairement de ses meilleurs joueurs, et potentiellement affaiblir encore une sélection en reconstruction après l’échec cuisant du Mondial 2023.

2027 dans le viseur

Car l’objectif est déjà clair : briller à domicile lors de la Coupe du monde 2027. Et pour cela, plus question de faire du tri par club. “C’est une décision stratégique qui vise le long terme”, souffle un proche du staff. Elle profitera aussi à Les Kiss, futur sélectionneur des Wallabies, attendu pour prendre les rênes l’an prochain.

Le timing, lui, est limpide : à deux jours de l’annonce du groupe pour le Rugby Championship, qui débutera le 16 août contre les champions du monde sud-africains, cette déclaration élargit considérablement la marge de manœuvre de Joe Schmidt.

La diaspora en renfort

Cette mesure pourrait réactiver certains joueurs installés durablement en Europe et redonner un coup de boost à une sélection en quête de régularité. Car malgré une victoire de prestige contre les Lions britanniques et irlandais en juillet (22-12), les Wallabies ont encore beaucoup à prouver.

Avec cette réforme, plus d’excuse : l’Australie veut reconstruire une sélection forte, compétitive et prête à reconquérir le cœur d’un public frustré par des années d’irrégularité. Et cette fois, les meilleurs seront sur la feuille de match, qu’ils jouent à Sydney, Paris ou Londres.