XV de France féminin. Coupe du monde 2025 : les 32 Bleues retenues pour le Mondial en Angleterre

Elles sont 32 à avoir été appelées pour défendre les couleurs du XV de France en Angleterre. Une sélection solide, prête à en découdre.

À moins d’un mois du coup d’envoi de la Coupe du monde féminine en Angleterre (du 22 août au 27 septembre), l’encadrement tricolore a levé le voile sur la liste des 32 joueuses retenues pour cette nouvelle campagne mondiale. RUGBY. XV DE FRANCE. TF1 sort le grand jeu pour la Coupe du monde féminine

Une sélection équilibrée entre jeunesse prometteuse et cadres expérimentées.

Une ossature bien connue… et quelques retours

On retrouve les piliers de l’équipe de France : Pauline Bourdon-Sansus, Gabrielle Vernier, Émilie Boulard, ou encore les sœurs Feleu. Le staff s’appuie sur une génération prometteuse, déjà bien rodée aux joutes internationales.

Contrairement à sa soeur Romane, forfait, Marine Ménager sera de la partie, tout comme Carla Neisen, pour amener leur percussion et leur vista.

Avants (Club actuel / Club découvreur) Makarita BALEINADOGO (Stade Bordelais / CS Annonay)

Rose BERNADOU ( Montpellier HR / Les Rives d’Orb)

Axelle BERTHOUMIEU (Blagnac RF / Espalion Nord Aveyron)

Manon BIGOT (Blagnac RF / Blagnac RF)

Yllana BROSSEAU (Stade Bordelais / RC Créteil Choisy)

Léa CHAMPON (FC Grenoble Amazones / US Vinay)

Khoudedia CISSOKHO (Stade Bordelais / AAS Sarcelles)

Annaëlle DESHAYE (Stade Bordelais / Rugby Club Yvetot)

Charlotte ESCUDERO ( Stade Toulousain / Rugby Club Valettois Revestois)

Madoussou FALL RACLOT (Stade Bordelais / Drop de Béton)

Manae FELEU (FC Grenoble Amazones / Afili Futuna Rugby)

Téani FELEU (FC Grenoble Amazones / Afili Futuna Rugby)

Agathe GÉRIN (Stade Bordelais / USA Limoges

Hina IKAHEHEGI (Stade Villeneuvois / Stade Villeneuvois)

Assia KHALFAOUI (Stade Bordelais / COP XV Pont-du-Casse)

Taïna MAKA (FC Grenoble Amazones / US Rhône XV)

Marie MORLAND ( LOU Rugby / Rugby Club Tangonnais)

Séraphine OKEMBA (LOU Rugby / RC Drouais)

Élisa RIFFONNEAU (FC Grenoble Amazones / US Joué)

Le groupe fait également la part belle aux Amazones de Grenoble, au Stade Bordelais et à Blagnac, clubs moteurs du rugby féminin tricolore. À noter la présence de l'international à 7 Séraphine Okemba, qui pourrait bien être l’une des révélations de la compétition au poste de 3e ligne.

De jeunes pépites à suivre

Aux côtés des habituées, on retrouve des visages un peu moins connus mais déjà performants en club, à l’image de Hina Ikahehegi (22 ans) ou Taïna Maka (20 ans), qui pourraient créer la surprise.

Arrières (Club actuel / Club découvreur) Kelly ARBEY (Stade Toulousain / RC Revelois)

Carla ARBEZ (Stade Bordelais / Oleron RC)

Émilie BOULARD (Blagnac RF / Rugby Club Chilly-Mazarin)

Pauline BOURDON SANSUS (Stade Toulousain / Capo Limoges)

Morgane BOURGEOIS (Stade Bordelais / Rugby Club Parempuyre)

Alexandra CHAMBON (FC Grenoble Amazones / US Montmélian)

Joanna GRISEZ (Stade Bordelais / AC Bobigny 93)

Nassira KONDE (Stade Bordelais / Terres de France Rugby)

Marine MENAGER (Montpellier HR / Stade Villeneuvois)

Carla NEISEN (Blagnac RF / Bugue Athletic Club)

Lina QUEYROI (Stade Toulousain / Union Rugby Club Auvezère)

Lina TUY (ASM Romagnat / Aixe Rugby Athlétique)

Gabrielle VERNIER (Blagnac RF / Rueil AC)

Après plusieurs podiums et demi-finales frustrantes, les Bleues viseront rien de moins que le titre. Leur dernier match contre l’Angleterre en avril avait montré qu’elles n’étaient pas loin du compte. Rendez-vous le 22 août pour leur entrée en lice. Et on l’espère, une épopée qui ira jusqu’au 27 septembre.