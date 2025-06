Coupe du monde féminine. On connaît le groupe France pour préparer le mondial ! Avec 10 bordelaises

Alors que les Bleues visent le titre mondial, David Ortiz et Gaëlle Mignot viennent de dévoiler les 38 joueuses qui prépareront la Coupe du monde.

Au lendemain de la finale d'Élite 1, qui a sacré le Stade Bordelais pour la 3e fois consécutive, le rugby féminin passe en mode Coupe du monde. Gaëlle Mignot et David Ortiz, sélectionneurs de l'équipe de France, ont dévoilé le groupe préparatoire à l'échéance mondiale (du 22 août au 27 septembre en Angleterre).

38 joueuses composent cette liste, parmi lesquelles on retrouve 10 bordelaises championnes de France et 3 néo-capées. Le groupe sera ensuite réduit à 32 le 4 août, pour la liste définitive.

Groupe France Avants Rose BERNADOU (Montpellier)

Axelle BERTHOUMIEU (Blagnac)

Manon BIGOT (Blagnac)

Yllana BROSSEAU (Stade bordelais)

Léa CHAMPON (Grenoble)

Khoudedia CISSOKHO (Stade bordelais)

Annaëlle DESHAYE (Stade bordelais)

Charlotte ESCUDERO (Stade toulousain)

Madoussou FALL RACLOT (Stade bordelais)

Manae FELEU (Grenoble)

Téani FELEU (Grenoble)

Émeline GROS (Grenoble)

Hina IKAHEHEGI (Stade villeneuvois)

Clara JOYEUX (Blagnac)

Assia KHALFAOUI (Stade bordelais)

Taina MAKA (Grenoble)

Marie MORLAND (Lou Rugby)

Ambre MWAYEMBE (Grenoble)

Séraphine OKEMBA (Lou Rugby)

Élisa RIFFONNEAU (Grenoble)

Aagathe SOCHAT (Stade bordelais)

Laure TOUYÉ (Stade toulousain)

10 championnes France et des absentes...

Le groupe est majoritairement composé de bordelaises, comptant dix éléments, dont les très importantes Madoussou Fall et Morgane Bourgeois. Grenoble est ensuite le second effectif le plus représenté avec 8 joueuses, dont les sœurs Feleu, devant Blagnac et le Stade toulousain, avec respectivement 7 joueuses chacun.

Marine Ménager sera, elle, bien présente dans le groupe, tandis que sa sœur, Romane, est forfait en raison de commotions répétées. En troisième ligne, Gaëlle Hermet est également absente, opérée des cervicales il y a plusieurs mois et pas encore remise. Caroline Drouin doit, elle aussi, renoncer au mondial pour cause de blessure.

Elles seront trois dans la liste à découvrir le groupe France : la troisième ligne de Bordeaux, Khoudedia Cissokho, la troisième ligne centre du Lou, Marie Morland, et la jeune trois-quarts du Stade toulousain, internationale à 7, Lili Dezou.

Groupe France Arrières Kelly ARBEY (Stade toulousain)

Carla ARBEZ (Stade bordelais)

Océane BORDES (Stade toulousain)

Émilie BOULARD (Blagnac)

Pauline BOURDON SANSUS (Stade toulousain)

Morgane BOURGEOIS (Stade bordelais)

Alexandra CHAMBON (Grenoble)

Lili DEZOU (Stade toulousain)

Joanna GRISEZ (Sade bordelais)

Nassira KONDE (Stade bordelais)

Mélissande LLORENS VIGNÈRES (Blagnac)

Marine MÉNAGER (Montpellier)

Carla NEISEN (Blagnac)

Lina QUEYROI (Stade toulousain)

Lina TUY (Romagnat)

Gabrielle VERNIER (Blagnac)

Deux mois de préparation pour viser le titre

Les joueuses entameront leur préparation à Marcoussis par une semaine de tests, à partir du 23 juin. Un stage à Tignes est prévu du 14 au 13 juillet, tandis que le 4 août, la liste définitive de 32 joueuses sera dévoilée.

Les Bleues auront ensuite rendez-vous pour un premier test contre l'Angleterre, le 9 août à Mont-de-Marsan. Elles débuteront leur compétition le 23 août contre l'Italie.