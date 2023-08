RUGBY. Coupe du monde. Afrique du Sud. Énorme surprise dans la liste des champions du monde en titre !

Comme les All Blacks ou bien l'Angleterre, les Spirngboks ont dévoilé la liste des 33 joueurs présents pour la Coupe du monde en France. Des surprises de taille sont à noter.

Une équipe solide devant

Parmi les gros, Jacques Nienaber n'a étonné personne, ou presque. Le sélectionneur de l'Afrique du Sud s'est basé sur de solides joueurs, expérimentés et déjà champion du monde en 2019. Nous pouvons ainsi retrouver le capitaine emblématique, Sya Kolisi, malgré sa blessure au genou. Ensuite, le meilleur joueur du monde en 2019, Peter Steph Dutoit est aussi de la partie, tout comme Eben Etzebeth, Malcom Marx, Vincent Kosh ou encore Steven Kitshoff. Au total, 11 joueurs ont connu le sacre mondial, sur les 19 avants pris par Nienaber.

En revanche, Lood de Jager n'a pas été retenu, lui qui a également connu la sensation d'être champion du monde. Ce dernier n'a plus été sélectionné depuis novembre 2022, mais était tout de même un titulaire indiscutable chez les Springboks.

La liste de l'Afrique du Sud pour la Coupe du monde

Am et Pollard absents !

L'annonce des trois quarts a été bien moins digérée par les supporters des Springboks ! En effet, parmi les 14 joueurs présents, aucune trace de Lukhanyo Am, véritable cadre de la sélection, qui était sur 4 titularisations d'affilée, dont la dernière le 5 août face à l'Argentine. Capitaine à plusieurs reprises de son pays, Am avait été un des grands artisans de la victoire au Japon en 2019. Néanmoins, une blessure au genou avait contraint le centre des Springboks à quitter le terrain à la pause face aux Pumas, ce qui explique surement cette absence.



L'ancien ouvreur du MHR, Handré Pollard, qui a retrouvé des couleurs et du temps de jeu en Premiership avec Leicester, n'a pas été convié non plus. Il n'avait pas été sélectionné depuis plus d'une saison. Lui aussi souffre d'une blessure, mais serait actuellement sur le chemin de la guérison, et aurait pu participer à la compétition après avoir été inclus au squad en cours de route. En revanche, nous retrouvons l'inévitable Willie Leroux, le solide Damian de Allende ou encore Jessie Kriel. L'ovni Arendse est aussi sélectionné, tout comme le jeune Canan Moodie qui n'en finit plus d'impressionner. Faf de Klerk sera une fois de plus le cerveau des opérations sud-africaines.

Plusieurs zones d'ombre dans cette liste

Cette liste de 33 joueurs ne fait pas l'unanimité en Afrique du Sud ! Le sélectionneur, Jacques Nienaber, a fait le drôle de choix de ne choisir qu'un seul ouvreur de métier, en la personne de Mannie Libok. Ce dernier sera aidé par Damian Willemse, qui peut jouer à ce poste, mais qui a montré ses limites, notamment contre la France. En plus de cela, Nienaber a sélectionné 4 demis de mêlée, dont Cobus Reinach, qui a retrouvé sa place de titulaire lors de ce Rugby Championship.

La principale interrogation de cette liste concernait le futur joueur du Racing 92, Sya Kolisi, qui sera bel et bien le capitaine de la formation sud-africaine. Néanmoins, le troisième ligne n'a plus joué depuis avril dernier, suite à une blessure au genou. La confiance semble inébranlable pour ce joueur.

