RUGBY. Coupe du monde féminine : un nouveau protège-dents connecté à LED pour mieux détecter les chocs

Pour la Coupe du monde féminine, World Rugby intègre un nouveau protège-dents connecté, équipé d'une lumière LED, censé mieux signaler les chocs.

Mis en place depuis 2023, le protège-dents connecté n'est plus un inconnu du rugby professionnel. D'après World Rugby, même s'il n'est pas obligatoire, près de 85% des hommes en utilisent un. Et pour renforcer la détection des commotions cérébrales, un nouveau protège-dents connecté vient d'être pensé. Il sera visible lors de la Coupe du monde féminine.

Comment fonctionne-t-il ?

Le nouveau modèle que vient de développer World Rugby est équipé d'une lumière LED. Cette dernière s'allumera en rouge si le choc subi est suffisamment violent pour potentiellement causer une commotion cérébrale.

Avec le modèle actuel, fonctionnant par Bluetooth, il peut y avoir une latence entre le moment du choc et le moment où les médecins le perçoivent. Pour RugbyPass, la responsable scientifique et médicale de World Rugby, le docteur Lindsay Starling, compare cela au moment où "on connecte son téléphone à une enceinte Bluetooth chez soi", qui dispose d'un petit temps de latence. L'identification du choc était donc difficile et les médecins devaient attendre un arrêt de jeu pour faire sortir une joueuse.

Désormais, avec ce système de LED qui s'allume sur le protège-dent, l'annonce est immédiate. Cela pourra permettre aux joueuses, aux arbitres et aux spectateurs de repérer directement un choc violent, explique World Rugby. Avec le flash lumineux provoqué, les arbitres pourront donc immédiatement arrêter le match et la joueuse concernée quittera le terrain pour subir un examen médical dans le cadre du protocole commotion. Reste à savoir si la lumière rouge sera assez visible en pleine action.

Obligatoire pour la CDM féminine puis généralisé chez les hommes

Déjà testé cette année en MLR (Major League Rugby), ce nouveau dispositif sera rendu obligatoire pour la Coupe du monde féminine, qui se tient du 22 août au 27 septembre de cette année. Seules deux joueuses, porteuses d'un appareil dentaire, en seront exemptées.

Le protège-dents connecté à LED sera ensuite introduit dans le rugby masculin professionnel dès le début de la prochaine saison. Pour le Rugby Championship, qui débute le 16 août, le nouveau protège-dents sera mis en place pour l'édition 2026.

Protège-dents connecté : un système pas infaillible

Malgré ces avancées technologiques, World Rugby reconnaît que ses systèmes de protège-dents connectés ne sont pas infaillibles. Aussi bien le premier modèle que le second. Si le premier avait, en plus, une faille au niveau de la latence, comme expliqué précédemment, les deux présentent des manquements sur la détection des chocs pouvant causer des commotions cérébrales.

Le docteur Starling reconnaît en effet qu'un petit coup, non repéré par le dispositif, peut être grave et qu'à l'inverse, "il peut y avoir un geste de jeu dangereux très net [...] qui n'a pas provoqué un gros impact." Si les données dans le rugby constituent une avancée, "il faut veiller à ne pas tout miser sur les chiffres ou leur donner trop de poids", conclut-elle.

