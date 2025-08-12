RUGBY. Coupe du monde féminine : un nouveau protège-dents connecté à LED pour mieux détecter les chocs

Mis en place depuis 2023, le protège-dents connecté n'est plus un inconnu du rugby professionnel. D'après World Rugby, même s'il n'est pas obligatoire, près de 85% des hommes en utilisent un. Et pour renforcer la détection des commotions cérébrales, un nouveau protège-dents connecté vient d'être pensé. Il sera visible lors de la Coupe du monde féminine.
Comment fonctionne-t-il ?
Le nouveau modèle que vient de développer World Rugby est équipé d'une lumière LED. Cette dernière s'allumera en rouge si le choc subi est suffisamment violent pour potentiellement causer une commotion cérébrale.
Avec le modèle actuel, fonctionnant par Bluetooth, il peut y avoir une latence entre le moment du choc et le moment où les médecins le perçoivent. Pour RugbyPass, la responsable scientifique et médicale de World Rugby, le docteur Lindsay Starling, compare cela au moment où "on connecte son téléphone à une enceinte Bluetooth chez soi", qui dispose d'un petit temps de latence. L'identification du choc était donc difficile et les médecins devaient attendre un arrêt de jeu pour faire sortir une joueuse.
Désormais, avec ce système de LED qui s'allume sur le protège-dent, l'annonce est immédiate. Cela pourra permettre aux joueuses, aux arbitres et aux spectateurs de repérer directement un choc violent, explique World Rugby. Avec le flash lumineux provoqué, les arbitres pourront donc immédiatement arrêter le match et la joueuse concernée quittera le terrain pour subir un examen médical dans le cadre du protocole commotion. Reste à savoir si la lumière rouge sera assez visible en pleine action.
Obligatoire pour la CDM féminine puis généralisé chez les hommes
Déjà testé cette année en MLR (Major League Rugby), ce nouveau dispositif sera rendu obligatoire pour la Coupe du monde féminine, qui se tient du 22 août au 27 septembre de cette année. Seules deux joueuses, porteuses d'un appareil dentaire, en seront exemptées.
Le protège-dents connecté à LED sera ensuite introduit dans le rugby masculin professionnel dès le début de la prochaine saison. Pour le Rugby Championship, qui débute le 16 août, le nouveau protège-dents sera mis en place pour l'édition 2026.
Protège-dents connecté : un système pas infaillible
Malgré ces avancées technologiques, World Rugby reconnaît que ses systèmes de protège-dents connectés ne sont pas infaillibles. Aussi bien le premier modèle que le second. Si le premier avait, en plus, une faille au niveau de la latence, comme expliqué précédemment, les deux présentent des manquements sur la détection des chocs pouvant causer des commotions cérébrales.
Le docteur Starling reconnaît en effet qu'un petit coup, non repéré par le dispositif, peut être grave et qu'à l'inverse, "il peut y avoir un geste de jeu dangereux très net [...] qui n'a pas provoqué un gros impact." Si les données dans le rugby constituent une avancée, "il faut veiller à ne pas tout miser sur les chiffres ou leur donner trop de poids", conclut-elle.
Amis à Laporte
"Le nouveau modèle que vient de développer World Rugby", je ne savais pas qu'il y avait des ingénieurs capables de création à WR, car à part faire du fric, je ne vois pas trop...
dan0x
Cela signifie que le protège dents est désormais obligatoire ?
potemkine09
Certes, il y a de la latence avec le bluetooth, mais elle est de l'ordre de quelques centaines de millisecondes au max. Je craindrais plus les pertes de connexion en fonction de la distance, des obstacles ou des interférences.
C'est une bonne idée de mettre un signal visible, et même si ce n'est pas imparable, cela va quand même dans le bon sens. Par contre, il ne faut pas croire que c'est une panacée et que cela dispense d'introduire de nouvelles règles pour protéger les joueurs, comme abaisser la hauteur limite de plaquage.
Revahn
Je savais pas que c'était du bluetooth avant cet article, et pour le coup je peux faire des suppositions.
On met 30 appareils qui s'entrechoquent (et donc peuvent tomber en panne) et qui envoient des signaux similaires sur la même bande de fréquence : pour le coup ça me parait pas étonnant que ces signaux puissent se "croiser", comme mes 2 télécommandes bluetooth où si je monte le son via la 1ère, ça monte le son de mes 2 appareils...
Du coup ça ne m'étonne pas que les machines qui récupèrent ces infos aient besoin de temps pour trier les données et valider qui a reçu le choc...
potemkine09
On peut multiplexer les signaux même en passant par la même fréquence, au niveau physique et logique. Et comme le bluetooth utilise une bande de fréquence (entre 2 400 et 2 483,5 MHz), on doit pouvoir se débrouiller pour éviter les interférences. D'après ce que j'ai vu, il y a 79 canaux en bluetooth donc on doit pouvoir arriver à gérer 30 protèges dents connectés sans trop de souci.
Par contre, le bluetooth a une portée maxi de 100m, dans les meilleurs conditions et avec un signal assez puissant (même si faible, de l'ordre de 0,1W). C'est plus ça qui pourrait être problématique, mais les concepteurs ont dû trouver une parade.
Ca m'étonne l'histoire de tes télécommandes, le bluetooth suppose en général d'être "appareillé", c'est à dire que les deux éléments se soient connectés de manière explicite. Chacune des télécommandes ne devraient être appareillées qu'avec un seul appareil ?
pascalbulroland
Le dernier chapitre de votre article résume bien ma pensée sur ces protège dents...
Qu'il faille compter sur la technologie pour protéger la santé des joueurs me questionne sur sa réelle capacité...
Entendez moi bien, tout ce qui pourra protéger les joueurs sera bienvenue , mais je pense que la technologie actuelle a ses limites et qu'on y prête beaucoup d'intentions plus à des fins mercantiles qu'à des fins sanitaires...ce n'est que mon avis.
gilbertgilles
Mais il exprime bien ce que nous sommes nombreux à ressentir à propos des fins mercantiles