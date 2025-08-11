RUGBY. VIDÉO. Tel un sénior au milieu de juniors, Fainga'anuku marche sur ses adversaires en NPC

Le retour de Fainga'anuku en Nouvelle-Zélande est l'un des dossiers de l'été. Pour son premier match de NPC, l'ancien toulonnais s'est déjà offert de magnifiques highlights.

De retour au pays après son départ du RC Toulon, Leicester Fainga'anuku a retrouvé la province néo-zélandaise de ses débuts. Pour son premier match avec la province de Tasman, depuis son retour, le joueur était aligné à l'aile.

Une position qu'il n'a pas souvent occupée en France mais qui semble lui sourire dans le championnat des provinces néo-zélandaises, dit NPC. Un doublé dès son premier match et des highlights qui témoignent d'un joueur au-dessus du lot.

Un doublé pour son retour

La dernière fois que Fainga'anuku a été aperçu avec le maillot de Tasman, c'était en septembre 2022. À l'époque, le jeune néo-zélandais venait d'exploser dans l'hémisphère sud avec son premier titre de Super Rugby avec les Crusaders, et surtout ses premières sélections avec les All Blacks.

Le retour en Nouvelle-Zélande de Fainga'anuku était donc un évènement, lui qui s'est particulièrement illustré dans le Top 14 avec Toulon. Pas encore éligible avec la sélection néo-zélandaise, le centre et ailier est donc retourné chez lui, à Tasman.

Et pour ses débuts, le joueur de 24 ans a inscrit un doublé à domicile face à Manawatu. Un premier essai de filou, proche du ruck, comme il aime.

''Tu reviens, mais tu ne joues pas'' : la petite claque subie par Fainga'anuku

Il s'amuse pour son deuxième essai

La seconde fois qu'il aplatit, Leicester Fainga'anuku réalise un exploit personnel comme seuls les joueurs de son calibre en sont capables. Une pénaltouche manquée et un rebond qui lui est favorable, il n'en fallait pas tant.

Il est quand même allé se le chercher cet essai ensuite, slalomant dans la défense à coup de raffuts dévastateurs et d'une percussion qui envoie un deuxième-ligne (1,97 m, 115 kg) faire dodo. Fainga'anuku n'est pas rentré au pays pour faire de la figuration et il nous tarde de le revoir avec les All Blacks.

