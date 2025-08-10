Transfert. Adieu le Japon, Cheslin Kolbe va-t-il retourner au pays ou en Top 14 ?

Après un passage de deux saisons au Japon, Cheslin Kolbe devrait quitter l’Asie pour tenter un nouveau défi, qui devrait se faire loin du Top 14.

Explosif et imprévisible, Cheslin Kolbe est l’un des meilleurs joueurs du monde. Passé en Top 14 de 2017 à 2023, l’ailier serait-il prêt à revenir dans l’Hexagone ? Selon Rugby Pass, l’ancien du Stade Toulousain voudrait changer d’air. Cependant, sa destination exacte reste incertaine et le dossier est en discussion. Après deux saisons passées au Japon, il souhaiterait s’essayer à un nouveau défi.

Si le point de chute de Cheslin Kolbe n’est pas connu, plusieurs informations sont déjà connues. Par exemple, l’ailier opterait pour l’instant pour un retour en Afrique du Sud, afin de disputer l’United Rugby Championship. De plus, selon The Telegraph, le double champion du monde n’aurait pas souhaité signer pour la Rebel League (R360), nouvelle compétition internationale attendue pour 2026. Aucune écurie de Top 14 n’aurait sollicité le joueur pour le moment.

En effet, Cheslin Kolbe aimerait retourner au pays. Par le passé, l’ailier casqué avait déjà porté les couleurs de la Western Province, où il a été formé. Par extension, il s’était essayé au Super Rugby avec les Stormers, la franchise locale associée à son club. Si le lien semble évident entre l’écurie du Cap et le Springbok de bientôt 32 ans, rien n’est acté pour l’instant.

En 2022, l’ex-Toulonnais avait refusé un contrat XXL avec son ancienne formation, selon la presse sud-africaine. Entre autres, le média Netwerk24 avait communiqué les potentielles conditions de cet accord qui n’avait pas abouti. Ainsi, un salaire de 600 000 € par saison lui été proposé, ainsi que différents avantages. Un emploi pour sa compagne dans une multinationale, une voiture et un logement de fonction était notamment évoqué.

L’insaisissable Cheslin Kolbe

Révélé avec les Blitzboks, Cheslin Kolbe n’a plus joué pour un club en Afrique du Sud depuis près de huit années. En Super Rugby, il avait disputé 49 rencontres sur quatre saisons avec les Stormers. En 2014, alors âgé de 21, il avait également remporté la Currie Cup avec la Western Province et s’était qualifié pour deux autres finales, en 2013 et 2015. Boudé par les Springboks dans son pays, il obtient ensuite une médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Rio 2016 avec la sélection de rugby à VII de l’Afrique du Sud.

L’année suivante, le Stade Toulousain annonce sa signature en Haute-Garonne. Pour les Rouge et Noir, il réalise les meilleures performances de sa carrière. En 82 apparitions sous les ordres d’Ugo Mola, il plante 31 essais, remporte le Top 14 à deux reprises et soulève la Champions Cup en 2021. En parallèle, Rassie Erasmus l’appelle avec les Springboks, avec qui il remporte les Coupes du monde 2019 et 2023 et deux Rugby Championship, sur les mêmes années.

À l’été 2021, il change de club et file au RC Toulon, dans un transfert qui a brouillé sa relation, jusqu’alors idyllique, avec les supporters toulousains. Pour une indemnité d’environ 1 million €, le club varois profite du stepper sudaf’ pour deux saisons. Il joue 31 matchs dans le Sud-Est, pour une dizaine d'essais inscrits et une Challenge Cup ajoutée à son palmarès. En 2023, il signe ensuite chez les Tokyo Sungoliath, en Japan Rugby League One.

