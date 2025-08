RUGBY. À 18 ans, ce crack sud-africain aux airs de Kolbe rejoint les espoirs d'un gros club de Top 14

Après avoir passé une bonne partie de la saison dernière avec l’UBB Sevens, le jeune Naylan Albertus intègre les espoirs du club girondin.

C’est une pépite scrutée par les amateurs de rugby sud-africain, attentifs à son évolution. En effet, Naylan Albertus a déjà largement impressionné en Afrique du Sud, avant de débarquer en France il y a quelque mois. Âgé de seulement 18 ans, l’ailier polyvalent, il peut aussi jouer 15 ou 13, possède une des appuis impressionnants et une accélération délirante.

Ses qualités de vitesse, un gabarit atypique et un casque bien vissé sur sa tête font penser à un ancien Sudaf’ passé par la France. Il est entré dans les rangs de l’UBB à travers différentes échéances nationales et internationales, en rugby à 7 et autres. Pour cette saison 2025/2026, le feu follet va intégrer les espoirs de la formation girondine, voire plus encore.

Le périple de Naylan Albertus

Originaire de la ville de Wellington, au nord du cap de Bonne-Espérance, Naylan Albertus a commencé le rugby à 7 ans et fait ses armes sur le circuit scolaire sud-africain. À 16 ans, il s’est fait repérer à l’édition 2023 de la Craven Week, l’une des compétitions les plus réputées de rugby à XV dédiée aux moins de 18 ans.

En parallèle, le jeune ailier fait ses premières apparitions du côté du centre de formation des Bulls. En plus de jouer avec l’équipe de Pretoria, Naylan Albertus fait aussi des apparitions dans plusieurs compétitions de rugby à 7, en Afrique du Sud. Ses qualités crèvent l’écran et vont le pousser à changer de continent. Ainsi, au début du mois de mai, Naylan Albertus a l’opportunité de s’envoler en Asie.

À Hong-Kong, il intègre l’effectif de l’Union Bordeaux-Bègles pour la première fois, à l’occasion du mythique tournoi de rugby à 10 local. Cet évènement est réputé pour avoir été le théâtre de l’éclosion de nombreux joueurs à fort potentiel, comme Uini Atonio ou Nemani Nadolo. Les Girondins alignent une équipe, entre des joueurs de sa formation Sevens, des joueurs issus des détections et des pépites attendues.

Là-bas, Naylan Albertus convainc l’encadrement girondin. Sur les mois suivants, il intègre l’équipe UBB Sevens et dispute plusieurs tournois de rugby à 7, en France. Son arrivée se serait faite sur recommandation, lorsqu’un ancien joueur des Bulls passé par l’UBB aurait eu vent du talent de Naylan Albertus. Désormais majeur, il devrait évoluer avec les espoirs dès le début de saison prochaine.

Actuellement en pré-saison avec le reste des jeunes pousses de l’UBB, Naylan Albertus est un grand prospect et a tout de la bonne pioche pour la formation de l’UBB. À présent, il ne reste plus qu’à voir s’il confirme les espoirs placés en lui. Qui sait, peut-être que dans les années à venir, il pourrait faire des malheurs sur les pelouses de Top 14…

