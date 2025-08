RUGBY. Bientôt 2 clubs du ‘Grand Toulouse’ en Top 14 ? Cette écurie de Pro D2 en rêve…

Club historique de la banlieue de Toulouse, Colomiers Rugby veut croire en ses chances de montée avec un recrutement intelligent et ambitieux.

Habitué de la phase finale de Pro D2, Colomiers Rugby termine souvent ses saisons avec une certaine frustration, aux portes du Top 14. Fin mai, les Haut-Garonnais ont vu l’US Montauban l'emporter sur leur terrain (23-26) et sont rentrés au vestiaire avec des rêves d’élite brisés. Pour l’exercice 2025-2026, la deuxième ville du département a haussé, encore un peu, ses ambitions.

La jeunesse au pouvoir

Dans ses rangs, l’effectif de Colomiers Rugby est marqué par de nombreux paris, qui ressemblent à des bonnes pioches. Plus précisément, l’écurie a fait appel à des joueurs qui ont connu l’élite sans pouvoir s’y imposer, pour diverses raisons. De plus, l’effectif y est particulièrement jeune. Sa moyenne ne dépasse pas les 25 ans et, chose rare, le nombre de trentenaires dans son effectif peut presque se compter sur les doigts d’une main.

Du côté de Bendichou, on compte seulement six joueurs qui ont déjà soufflé leur trentième bougie. Parmi eux, le polyvalent Valentin Saurs (30 ans) est le seul trois-quart au sein des ‘vétérans’. Dans le pack, Caleb Timu (3ᵉ ligne, 31 ans), Jean Thomas (2ᵉ ligne, 31 ans), Maxime Granouillet (2ᵉ ligne, 36 ans), Thomas Larrieu (pilier, 34 ans) et Phil Kité (talonneur, 32 ans) apportent de l’expérience. Par ailleurs, le recrutement est allé dans le sens d’un rajeunissement notable du groupe.

Ainsi, quelques pépites, au destin compliqué en Top 14, ont intégré Colomiers Rugby cet été. Par exemple, on note la présence de Jules Danglot, demi de mêlée de 23 ans. Révélé très tôt au niveau professionnel, le numéro 9 a déjà joué 65 matchs dans l’élite, dans l’ombre de Baptiste Serin. À la charnière, le jeune ouvreur polyvalent Valentin Delpy arrive depuis le Stade Toulousain, après un prêt à l’USAP, avec la ferme envie de déployer son talent.

Dans le pack, certains jeunes revanchards sont aussi annoncés. Ainsi, Nicolas Martins débarque en Haute-Garonne, où il a grandi. Révélation du mondial 2023 avec le Portugal, le troisième ligne est arrivé dans un contexte terrible au Montpellier HR, où le nouveau staff en place ne voulait pas de lui. Après s’être fait remarquer lors de ses rares apparitions, surtout en Challenge Cup, le meilleur plaqueur du Tiers 2 européen (108 plaquages en 5 matchs lors du REC 2025) revient pour découper la Pro D2.

Colomiers Rugby rêve de Top 14

Par ailleurs, le club de la banlieue de Toulouse a eu conscience d’un certain pouvoir d’attractivité qui lui permet de recruter avec des rêves plein la tête. “Les recrues sont venues avec de l’ambition. Et cette ambition, ça n’est pas à nous de la freiner. Bien sûr que pour moi, au départ, c’est la qualification. Ce serait idiot d’assurer le contraire", assure le président de Colomiers Rugby, Alain Carré, pour le Midi Olympique.

L’année passée, le club columérin n’était que le douzième budget de Pro D2, flirtant avec les 8 millions € dans les caisses en début de saison. Pourtant, ils ont réussi à conclure la saison régulière à la troisième place de la deuxième division. Pour l’exercice à venir, l’équipe à la colombe sera emmenée par un duo d’entraîneurs composé de Florian Nicot et Aurélien Béco. Une nouvelle histoire qui pourrait se finir de la meilleure des manières ? Réponse à venir d'ici à une dizaine de mois…

