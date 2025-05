RUGBY. Pro D2. Après une saison à 95 % de plaquages réussis, ce crack en échec file en Haute-Garonne

Après avoir été mis sur le banc durant une saison entière du côté du Montpellier HR, l’international portugais Nicolas Martins retourne en Pro D2.

Il possède des statistiques impressionnantes. Pourtant, Nicolas Martins ne continuera pas en Top 14, l’année prochaine. Pour cause, la révélation portugaise de la Coupe du monde 2023 a vécu une saison très compliquée au Montpellier HR. Ainsi, Rugby Pass annonce que le joueur est proche de signer à Colomiers, en Haute-Garonne.

Dans la région toulousaine, où il est né et a été formé, le troisième ligne retrouvera deux de ses compatriotes portugais. En effet, l’effectif columérin accueille déjà les trois-quarts portugais Rodrigo Marta et Vincent Pinto dans son effectif. Ainsi, Nicolas Martins tentera sans doute de relancer sa carrière et d’emmener Colomiers vers une montée en Top 14.

Nicolas Martins, une révélation qui doit rebondir

Arrivé à Montpellier à l’été 2024, le flanker avait été repéré par la direction ciste lors du mondial 2023. Durant le tournoi qui se jouait en France, Nicolas Martins s’était fait remarquer, enchaînant les excellentes performances au niveau international avec le Portugal. Sur cette compétition, l'entreprise Opta, spécialisée dans les statistiques sportives, avait indiqué que le Lusitanien était le numéro 7 possédant les meilleures statistiques de la phase de groupes de la RWC 2023.

Venu du Soyaux-Angoulême XV Charente, son passage dans l’Hérault a été particulièrement compliqué. Pour cause, l’encadrement sportif a en partie changé durant la saison 2023-2024. À l’intersaison, Joan Caudullo reprend les commandes de l’équipe première, sans avoir pu donner son aval au recrutement. Malheureusement, plusieurs joueurs ne font pas partie de ses plans et Nicolas Martins fait partie des concernés, comme le révélait le journal L’Équipe à l’automne.

Sur les pelouses de Top 14, le Portugais n’aura même pas l’occasion de montrer à son entraîneur qu’il se trompe à son sujet. Sur les 24 journées d’ores et déjà disputées en première division cette saison, Nicolas Martins n’a disputé qu’une seule rencontre. C’était début octobre, lors d’une rencontre perdue sur la pelouse du Stade Français (29-20).

Avec seulement 23 minutes de jeu en Top 14, Nicolas Martins est régulièrement aligné en Challenge Cup. Il va jouer toutes les rencontres du MHR dans cette compétition, dont quatre sur cinq en tant que titulaire. Sur ces apparitions, le Portugais affiche une statistique impressionnante : 95 % de réussite aux plaquages, selon le journaliste de Rugby Pass Francisco Isaac.

Sur la saison 2024-2025, Nicolas Martins aura plus joué avec la sélection portugaise (7 matchs) qu’avec le Montpellier HR. Lors du Rugby Europe Championship, le flanker de 26 ans a fini dans le XV type de la compétition et a été élu deux fois homme du match. De plus, il a terminé au sommet du classement des meilleurs plaqueurs de la compétition, avec une moyenne hallucinante de 21 plaquages réussis par match.

