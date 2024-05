RUGBY. La famille s'agrandit, des clubs d'Espagne et du Portugal bientôt en Coupe d’Europe ?

Des rumeurs envoient des écuries espagnoles et portugaises en Challenge Cup dès l’automne 2024. Rumeurs farfelues ou évolution réaliste ?

Le rugby européen se développe. Après l'intégration des Black Lions (Géorgie) à la Challenge Cup 2023/2024, de nouvelles perspectives voient le jour. Entre autres, l’idée de l’intégration de formations portugaises et espagnoles dans les compétitions de l’EPCR, Champions Cup et Challenge Cup, fait son bout de chemin.

Dans certains médias anglo-saxons, l’arrivée de ces nouvelles têtes était même annoncée pour la saison prochaine. Face à ces rumeurs, le directeur général de l'EPCR, Jacques Raynaud, a confirmé que l’intégration de nouvelles équipes était dans le viseur. Dans une interview accordée à Sud Radio Rugby, il confie qu’elle serait sûrement issue de la Rugby Europe Super Cup.

Cependant, cette évolution ne doit pas être attendue de sitôt. De plus, aucune nation n’a été spécialement nommée pour envoyer une franchise en Challenge Cup dans les années à venir. En effet, le manque de structure professionnelle dans ces pays rend le pari incertain. En réponse aux rumeurs, les fédérations espagnoles et portugaises ont réagi officiellement, avec des positions contrastées.

Espagne et Portugal, nouveaux grands d'Europe

Enthousiastes, les Espagnols ont brisé la glace sur le sujet. Pour Rugby Pass, le vice-président de la Fédération espagnole de rugby, Gabriel Sáez, a confirmé un intérêt mutuel entre l’EPCR et la nation ibérique. Il affirme avoir eu des “discussions très intenses et intéressantes” avec l’institution continentale.

Dans la suite de ses propos, le dirigeant explique qu’ils souhaitent intégrer une équipe masculine aux compétitions de l’EPCR, mais aussi une formation féminine quand une Coupe d’Europe féminine sera mise en place. En complément, il a aussi manifesté l'envie d’organiser encore plus de grands événements rugbystiques européens.

Afin de convaincre, Gabriel Sáez assure que la Fédération espagnole de rugby souhaite tendre vers le professionnalisme. Il explique que l’Espagne a, selon lui, la possibilité d’être une grande nation du rugby européen :

L'Espagne est un pays de 47 millions d'habitants, visité par 100 millions d'autres chaque année, doté de stades et d'infrastructures sportives parmi les meilleurs. Nous sommes toujours prêts à accueillir de nouveaux événements et tournois, et nous sommes profondément passionnés par le rugby. Nous sommes un géant endormi, donc faire partie d'une compétition de l'EPCR à l'avenir est un objectif, et quelque chose qu'ils désirent eux-mêmes.”

Du côté du Portugal, l’intérêt ne semble pas être d’actualité, ni en perspective. En clair, Carlos Amado da Silva, président de la Fédération portugaise de rugby, a affirmé ceci à Rugby Pass :

Nous n’avons pas été invités à jouer l’EPCR Challenge Cup. Ce n'est pas vrai que nous avons reçu une quelconque invitation. Nous sommes profondément concentrés sur la création d’un projet solide dans la franchise Lusitanos. La Rugby Europe Super Cup est la seule compétition à laquelle nous participerons cette saison.”

