Top 14. Du lourd en approche et des prolongations récentes, le MHR polit son effectif de la saison prochaine.

Malgré une 10e place en Top 14, le MHR s'est grandement renforcé pour la saison prochaine. Le club a aussi réussi à garder des éléments importants de son effectif, prolongeant certains tout récemment.

Au terme d'une saison qu'il aura terminée à la 9e place du Top 14, le MHR espère rapidement retrouver les phases finales. Le club a un temps lorgné le top 6, avant d'accuser le coup en fin de saison.

Le MHR a pu compter sur des avants solides, notamment avec les arrivées de Jordan Uelese et Christopher Tolofua qui ont fait du bien. Tyler Duguid s'est également révélé en deuxième-ligne, tandis que Billy Vunipola a apporté sa puissance et son expérience en n°8.

Du bricolage à l'ouverture

Cobus Reinach a assuré à la mêlée et Léo Coly a confirmé les attentes placées en lui sur la fin de saison. Mais le club de l'Hérault a surtout pêché à l'ouverture, ne trouvant pas son meneur de jeu.

C'est Stuart Hogg, pourtant arrière, qui a pris ce poste, au détriment des décevants Domingo Miotti et Thomas Vincent. L'arrivée d'Hugo Reus en cours de saison n'a pas non plus changé le visage du MHR.

Uelese prolonge, Tambwe devrait rester

Pour le prochain exercice, le MHR opère une petite révolution, avec de nombreux changements à venir. Les derniers en date concernent Uelese et Tambwe. Le talonneur vient de prolonger dans l'Hérault. Il a grandement satisfait durant cette saison, accaparant la place de titulaire au talon.

À propos de Madosh Tambwe, l'ailier devrait rester au MHR. Annoncé partant du côté de l'UBB, là où il s'était révélé en France, le Congolais aurait finalement décidé de poursuivre son aventure dans le club de Mohed Altrad, où son contrat court jusqu'en 2026.

Du poids lourd arrive

En ce qui concerne les arrivées, le MHR ramène de gros noms. Paul Willemse, dont le contrat n'est pas renouvelé, sera remplacé par Adam Beard, international gallois. Nicolaas Janse Van Rensburg et Sam Simmonds sont aussi sur le départ. Le MHR se renforce avec l'Australien Langi Gleeson.

Le départ de Cobus Reinach à la mêlée sera pallié par Ali Price. Tom Banks, l'arrière australien, et Donovan Taofifénua ont eux-aussi posé leurs bagages au GGL Stadium. Ils devraient remplacer les différents départs de George Bridge, Anthony Bouthier, Julien Tisseron et Joshua Moorby. Enfin, pour prendre la place de Jan Sefontein, partant pour l'Afrique du Sud, le MHR mise si le retour de prêt de Karl Martin, et sur le jeune anglais Lennox Anyanwu.

Des recrutements très prometteurs, qui restent encore à confirmer. Montpellier espère retrouver le haut du tableau en Top 14, alors qu'ils joueront la Challenge Cup la saison prochaine, avec potentiellement, le niveau pour la gagner.