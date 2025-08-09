Décryptage. Que peut (vraiment) apporter le vétéran Gareth Anscombe à l’Aviron Bayonnais ?

Avec 42 sélections pour le Pays de Galles, le polyvalent Gareth Anscombe fait partie des recrues phares de Bayonne pour la saison à venir.

Après une saison plus que réussie en TOP 14, conclue par une belle demi-finale perdue face au Stade Toulousain, l’Aviron Bayonnais veut confirmer son statut. Un changement de dimension qui passe par la stabilité de son effectif, mais aussi par le recrutement de joueurs pouvant apporter une plus-value. C’est le cas lors de ce mercato estival basque, avec des recrues internationales comme Alexandre Fischer, Herschel Jantjies ou encore Rob Leota.

Des nouveaux joueurs, évidemment recherchés pour leur talent, mais également par rapport aux besoins de l’équipe et de l’entraîneur, sur des postes où des cadres ont décidé de partir à la retraite. On pense notamment à la charnière bayonnaise, avec le départ de Guillaume Rouet à Nice et la transition de Camille Lopez dans le staff bleu et blanc, pour se consacrer au jeu au pied et à l’attaque.

Deux secteurs que connaît particulièrement bien Gareth Anscombe, puisque le Gallois s’est distingué par sa capacité à franchir et à faire jouer derrière lui, mais aussi à être décisif dans son animation à la main et au pied. Son expérience, ainsi que sa polyvalence, peuvent être un atout précieux dans un championnat français réputé pour son aspect « marathon », avec un enchaînement de rencontres de haute intensité.

Polyvalence et spécificités de Gareth Anscombe

Tout au long de sa carrière, Gareth Anscombe a alterné entre le poste d’ouvreur et le poste d’arrière. Dans un premier temps, c’est avec le numéro 10 qu’il se révèle, associé à un certain TJ Perenara lors du championnat du monde u20. Une compétition remportée par les Baby Blacks, avec une finale face à l’Angleterre des Owen Farrell, Mako Vunipola, Joe Launchbury ou encore George Ford. Mais sa vitesse et sa qualité de duels font rapidement basculer Gareth Anscombe au poste d’arrière.

Un changement concluant en équipe professionnelle, puisqu’il remporte l’année d’après le championnat local néo-zélandais (NPC) avec Auckland. Tout semble donc rouler pour celui que l’on prédestine à un grand avenir avec les All Blacks, d’autant plus qu’il remporte un nouveau titre l’année suivante. Suite à son transfert aux Chiefs de Waikato, son arrivée coïncide avec le titre en Super Rugby de la franchise de Sonny Bill Williams et Liam Messam. Le jeune Gareth Anscombe est considéré comme une révélation au poste d’arrière, notamment pour sa complémentarité avec Aaron Cruden. Les deux joueurs permutent régulièrement au cœur du jeu, proposant différentes options offensives.

La suite de la carrière du joueur né à Auckland est loin d’être linéaire, puisqu’il rejoindra dans la foulée le Pays de Galles, contacté par Warren Gatland, qui souhaite l’intégrer aux dragons rouges. En passant par les Ospreys, et surtout Cardiff, Gareth Anscombe continue d’impressionner, évoluant aussi facilement en 10 qu’en 15.

Sa vitesse et sa capacité à créer des différences de par son accélération et sa justesse technique le propulsent au niveau international avec le Pays de Galles. Il reste cependant barré par Dan Biggar au poste d’ouvreur et Liam Williams à l’arrière. Deux joueurs considérés comme plus « sûrs » dans une rencontre serrée à enjeux. De 2015 à aujourd’hui, l’ancien Chiefs aura obtenu 42 sélections, passant rarement à côtés de ses matchs, mais ne s’imposant pas non plus comme un titulaire indiscutable.

Après un court passage au Japon, il se relance ensuite en Premiership en s’engageant avec Gloucester, libre de tout contrat. Une nouvelle expérience où il s’intègre parfaitement dans une équipe très joueuse, réputée pour son jeu offensif. Entouré de dynamiteurs comme Tomos Williams, Charlie Atkinson ou Christian Wade, le Néo-Zélandais d’origine multiplie les passes décisives, créant des espaces pour ses coéquipiers. Une situation que l’on peut analyser concrètement en prenant l’exemple de cette passe décisive lors du match opposant Gloucester aux Harlequins.

Gareth Anscombe porte son ballon sur environ trois mètres, avant de servir son ailier Josh Hathaway. Il aurait pu servir directement une longue passe pour son compère gallois, mais il préfère fixer jusqu’au bout son vis-à-vis pour assurer l’essai. L’ouvreur réalise donc son geste au tout dernier moment, preuve de sa qualité technique, pour envoyer une passe aussi longue dans l’axe de course de son coéquipier.

Même avec son équipe de Gloucester, Gareth Anscombe permutait régulièrement avec l’international argentin Santiago Carreras au poste de demi d’ouverture. Pouvant même être alignés ensemble sur la feuille de match selon les oppositions. Cette polyvalence entre les postes de numéro 10 et de numéro 15 aura donc suivi le Gallois tout au long de sa carrière. Il sera sûrement davantage utilisé en tant qu’ouvreur à Bayonne, étant donné que le club basque possède déjà trois arrières de qualité (Cheikh Tiberghien, Tom Spring et Yohan Orabe). Tandis qu’à l’ouverture, il sera en concurrence avec un seul joueur : Joris Segonds.

Concurrence et complémentarité avec Joris Segonds

La principale différence entre Joris Segonds et Gareth Anscombe se trouve au niveau de leur gestion et de leur positionnement sur le terrain. L’international français, excellent lors de la tournée en Nouvelle-Zélande face aux All Blacks, prend généralement plus de profondeur. Une tactique qui lui permet d’obtenir plus de temps pour ajuster son jeu au pied, particulièrement puissant et précis. Il peut également jouer de cette façon pour s’appuyer rapidement sur sa paire de centre Sireli Maqala / Manu Tuilagi.

Deux joueurs ayant la capacité de franchir et d’avancer sur leur première prise de balle, même face à une défense en place. Il est nécessaire de souligner que Joris Segonds possède un bien meilleur jeu au pied d’occupation, avec plus de longueur pour repousser les adversaires dans leur moitié de terrain. Tandis que Gareth Anscombe a un jeu au pied moins long, qu’il utilise plutôt pour réaliser des passes au pied à ses ailiers dans des zones libres, comme un certain Camille Lopez.

De son côté, l’international du XV du poireau attaque beaucoup plus la ligne d’avantage, pour fixer les adversaires jusqu’au dernier moment et libérer un intervalle pour ses coéquipiers. Il s’appuie ensuite sur sa qualité technique pour délivrer des passes ajustées dans le bon tempo, avant ou après contact.

À l’image des ouvreurs néo-zélandais, Gareth Anscombe possède une bonne pointe de vitesse et a tendance à jouer ses duels. Un style que l’on retrouve chez les All Blacks, Beauden Barrett, Richie Mo’unga ou Damian McKenzie.

L’arrivée de Gareth Anscombe à l’Aviron Bayonnais est donc un pari à court terme pour les Basques, étant donné que le Gallois a déjà 34 ans. Le natif d’Auckland semble cependant être le parfait remplaçant de Camille Lopez, dans la continuité de ces numéros 10 portés sur l’attaque, avec un jeu au pied précis. Le duo Segonds/Anscombe peut poser des problèmes à de nombreuses équipes de Top 14. Notamment en laissant l’option à Grégory Patat de changer d’ouvreurs en cours de partie, selon le scénario du match.

L’entraîneur bayonnais peut ainsi faire rentrer Gareth Anscombe pour apporter plus de vitesse et plus d’animation proche de la ligne d’avantage en cours de rencontre. À contrario, il peut également faire rentrer Joris Segonds dans un match serré, pour avoir plus de fiabilité face aux perches et une meilleure occupation du terrain. Ce recrutement de l’international gallois paraît donc être une belle pioche pour des Bayonnais qui auront à cœur de faire aussi bien, voire mieux, que la saison précédente.