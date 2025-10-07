TOP 14. En feu à domicile, le MHR accueille 1 renfort du Rugby Championship (et ça pourrait faire mal)

Ce jeune argentin (23 ans) fait partie des recrues estivales du MHR dont on dit beaucoup de bien.

Le Rugby Championship tout juste terminé, la majorité des joueurs sélectionnés ont déjà pris le premier vol pour leur club. Et si certains doivent traverser la planète pour revenir à leur routine quotidienne, les Pumas étaient - pour une fois - exemptés d’un trop long trajet.

Ce puisque le dernier Argentine/Afrique du Sud s’est joué à Twickenham et non pas à Buenos Aires ou Córdoba. Ainsi, certains sont déjà arrivés à destination.

C’est notamment le cas du très attendu centre du MHR Justo Piccardo. Ce jeune argentin (23 ans) fait partie des recrues estivales du MHR dont on dit beaucoup de bien. S’il évoluait jusque-là en Argentine, avec la franchise des Pampas XV, il compte déjà 9 sélections avec les Pumas.

Il vient d’être titulaire face aux Springboks

Surtout, il vient de jouer 74 minutes à haute intensité face aux champions du monde Springboks, ce qui lui assure une excellente préparation avec ce qu’il connaîtra en Top 14. Lui qui n’a pas encore l’usure des saisons à rallonge dans les pattes comme ses compatriotes Mallia, Chocobares ou Kremer.

Solide et percutant, Piccardo possède une belle carcasse (1m83 pour 105kg). Difficile à faire tomber, hargneux en défense et plutôt adroit, il n’est pas sans rappeler le profil d’un garçon comme Dorian Laborde physiquement, par exemple. Aujourd’hui modeste joueur du BO en Pro D2 mais qui faisait sensation à ses débuts professionnels.

Formé dans le très bon club de Buenos Aires qu'est San Isidro, ce joueur râblé possède de ce qu'il émerge de ces premières capes une qualité technique intéressante, également.

Pour Montpellier, qui cherchait une option puissance au milieu de terrain depuis le départ du Christie Powell en cours de saison passée, il semble cocher toutes les cases. Peut-être deviendra-t-il d'ici à quelques saisons l’un des noms argentins qui compte dans notre Top 14…