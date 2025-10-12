Top 14. Avec 50 % de blessés, Bayonne est maudit par ''les dieux du rugby''

Pas épargné par les blessures sur ce début de saison de Top 14, l’Aviron Bayonnais compte presque autant de joueurs à l’infirmerie qu’à l’entraînement.

Chaque semaine, une nouvelle main vient toquer à la porte de l’infirmerie de l’Aviron Bayonnais. Et encore, le staff bayonnais n’en est plus à un nouveau blessé par semaine. Sur ce début de saison de Top 14, après six journées, le club basque compte déjà 19 blessés dans son effectif. Un chiffre terrible qui représente presque 50 % des joueurs intégrés au groupe professionnel, sans compter les espoirs.

Cette information doit être d’une peine terrible pour les joueurs à l’infirmerie, soit les principaux concernés, mais provoque aussi un terrible sentiment d’impuissance chez le staff. “Les dieux du rugby n'étaient pas de notre côté. C'est le scénario catastrophe, au niveau du coaching, je n'ai jamais vu ça”, assure Grégory Patat, manager de l’Aviron Bayonnais, selon des propos rapportés par L’Équipe.

TOP 14. Spring prolonge, fin du feuilleton Patat-Travers, l’Aviron veut surfer sur sa vague

Samedi maudit à Pau

Pour cause, le coup de grâce a été porté ce samedi 11 octobre. Lors du déplacement au stade du Hameau, Bayonne a été largement défait par Pau (47-24). Cependant, la mauvaise note de la rencontre vient surtout de l’avalanche de blessures. Entre la 14ᵉ et la 68ᵉ minute de jeu, ce sont pas moins de six joueurs ciel et blanc qui ont dû quitter la pelouse béarnaise, à cause d’une blessure.

Rien n’a semblé épargner l’Aviron Bayonnais, déjà privé de Baptiste Germain, blessé aux adducteurs à la veille du match. Tout d’abord, Guillaume Martocq ouvrait la série noire à la 14ᵉ minute, puis c’était au tour de Tom Lévêque (23ᵉ) qui remplaçait justement le premier blessé. Ensuite, le capitaine Arthur Iturria(32ᵉ) et Baptiste Chouzenoux (39ᵉ) sont sortis avant la mi-temps. La malchance s’est prolongée après la pause avec la blessure de Sireli Maqala, victime d’une entorse à la cheville droite (56ᵉ).

Puis, à la 68ᵉ minute de jeu, Maxime Machenaud est sorti en larmes. Ce dernier est touché à l’un de ses genoux. Cette triste image laisse craindre à une fin de carrière du demi de mêlée international de 36 ans. “Max est un joueur qui connaît son corps. Il n'y a pas besoin de faire un dessin”, a indiqué Grégory Patat, loin de tout optimisme sur cette situation.

TRANSFERT. L’Aviron Bayonnais frappe (encore) fort avec la signature d’un magicien springbok

Avant l'hécatombe de cette fin de semaine, douze joueurs blessés étaient déjà enregistrés à l’infirmerie de l’Aviron Bayonnais. Rien que chez les avants, Tevita Tatafu, Noa Traversier, Luke Tagi, Ignacio Calles, Swan Cormenier, Rodrigo Bruni, Alexandre Fischer, Pierre Castillon, Alex Moon et Esteban Capilla étaient déjà forfaits. Dans les lignes arrière, Reece Hodge et Herschel Jantjies viennent se rajouter à la liste.

Bayonne performe en Top 14

Malgré ces mauvaises nouvelles en pagaille, l’Aviron Bayonnais réalise un bon début de saison. Avec quatre victoires en six matchs, ils sont à la cinquième place provisoire du Top 14, avant le match entre le Stade Toulousain et l’UBB. Invaincus à Jean-Dauger, ils ont réussi à s’imposer à l’extérieur en Catalogne contre l’USAP, lors de la première journée de championnat. Désormais, il faudra composer au mieux, à certains postes, pour les rencontres à venir.

TRANSFERT. TOP 14. Bayonne boucle un dossier chaud et cède un joueur à Grenoble