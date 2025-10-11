TOP 14. Et si Azéma était le prochain à quitter Perpignan ? Sa réponse est limpide

L’USAP est dans le dur. Après les départs de Marty et Bastide, Franck Azéma sort du silence. Il a failli suivre ses deux compères. Mais il est encore là. Pour combien de temps ?

Début de saison très compliqué pour l'USAP. Derniers du Top 14 avec zéro point au compteur, les Catalans traversent une zone de turbulences violente.

Le départ de deux figures du staff, David Marty et Gérald Bastide, a secoué le vestiaire et la maison sang et or. Ce vendredi, Franck Azéma est sorti du silence dans L’Indépendant. Et ses mots disent beaucoup.

"C’est très cher payé"

""Zaza" et "Gégé", deux hommes du cru, deux bons mecs, ont quitté le navire. Un électrochoc voulu par le staff… mais à quel prix ? "Tu perds deux compétences, deux anciens du club, deux bons entraîneurs", regrette Azéma. Pas question pour lui de chercher des coupables : "Est-ce que c’est la faute de Zaza et de Gérald ? Je vous dis que non. On sait tous ça."

"Évidemment que ça m’a effleuré l’esprit"

Franck Azéma n'esquive rien. Oui, il a songé à faire ses valises. "Je connais la règle : tu gagnes, tu restes, tu perds, tu t'en vas." Mais il est encore là, par engagement envers le club et son président.

Son obsession ? Remobiliser l’équipe. Retrouver du liant, de la consistance. "Ce n’est pas de m’accrocher aux branches… C’est de savoir s’ils ont ma confiance, et si j’ai la leur."

Pas (encore) de panique… mais une urgence

Pour l’instant, pas de nouvel entraîneur en vue. "On reçoit des CV", admet-il, tout en laissant le staff actuel (Cazenave, Potgieter) gérer la transition. Le chantier est immense. "Mentalement, on peut dire qu’on repart de zéro. Parce qu’on a tout à prouver." Défense, conquête, investissement : tout est à reconstruire. Et vite.

L’USAP n’a plus le luxe d’attendre. À Perpignan, c’est l’heure des hommes.