TOP 14. 0 point et première sentence : l'USAP se sépare de deux historiques du club
"Zaza" représentait la fierté locale. Screenshot : Canal Plus
David Marty était l'un des symboles du Perpignan d’hier et d’aujourd’hui. Mais la dynamique du club était devenue intenable.

Rien ne va plus à Aimé-Giral. Après un début de saison catastrophique (0 point après 5 journées), l’USAP a décidé de secouer le cocotier. Ce lundi matin, le club catalan a officialisé le départ de deux figures emblématiques : David Marty et Gérald Bastide. Deux hommes qui incarnaient, à leur manière, l’ADN sang et or.

David Marty, c’est le symbole du Perpignan d’hier et d’aujourd’hui. Ancien centre du club et champion de France 2009, il avait endossé le rôle d’entraîneur des trois-quarts depuis plusieurs saisons. Toujours droit dans ses crampons, "Zaza" représentait la fierté locale. Mais la dynamique était devenue intenable.

De son côté, Gérald Bastide, préparateur physique réputé et homme de confiance du staff, quitte également le navire. Un coup dur pour le vestiaire, tant l’ancien adjoint du XV de France était apprécié pour sa rigueur et son investissement au quotidien.

Azéma confirmé, l’USAP cherche un nouveau souffle

Si certains redoutaient un grand ménage, Franck Azéma a été confirmé dans ses fonctions par la direction. L’ancien coach de Clermont reste donc le capitaine du navire, chargé de remettre l’équipe sur le droit chemin avant que la saison ne s’enlise complètement.

En interne, on parle d’un "électrochoc nécessaire". L’idée ? Relancer un groupe en manque de confiance et redonner un peu de feu à un collectif souvent trop timide depuis août.

L'USAP reste fidèle à son identité : du courage, de la fierté et cette envie de ne jamais lâcher. Mais pour espérer retrouver le goût de la victoire, il faudra désormais le faire sans deux de ses piliers historiques.

À Perpignan, la reconstruction commence maintenant. En attendant le retour de la pléaide de blessés, dont Posolo Tuilagi...

